Od žene koja je nekad sumnjala u sebe, do inspiracije tisućama drugih!

Ilijana Bodlović, poznatija kao Fitness Anny, proslavila je rođendan onako kako najbolje zna – radno. Godinama je motivirala tisuće žena online treninzima, a sada je svoj san pretočila u stvarnost.

Iz Ljubuškog je krenula bez kredita, ali s velikom vjerom u sebe. Fitness Anny, godinama motivira tisuće žena da pronađu snagu iznutra. A upravo za svoj rođendan poklonila si je najljepši poklon koji je mogla poželjeti - Fitness centar koji spaja motivaciju, znanost i stil.



''Sretna sam jer su svi ljudi sa mnom tu… često su rekli da nešto ne mogu, ali evo danas sam dokazala da jedna žena može sve, a mislim da je ovo i dokaz toga'', govori Ilijana Bodlović.



Njezina vizija rođena je iz osobnog iskustva. Kaže da nije voljela sebe, ali kad je promijenila život, odlučila je pomoći i drugima da to učine.



''Bila sam žena koja je imala viziju pomoći ženama da vole sebe jer ja nisam voljela sebe, bila sam debela, bila sam zločesta i nisam voljela lijepe žene. I kad sam napravila tu svoju promjenu, odlučila sam to raditi s drugim ženama'', objasnila ke.



Danas vodi zajednicu s više od 18 tisuća korisnica diljem svijeta, a u svojem timu ima više od 90 zaposlenih. Fitness centar u Ljubuškom, smješten na više od 1400 četvornih metara, odraz je svega što je gradila posljednjih godina, spoj vježbanja, potpore i motivacije sa stručnim ljudima.

''Doktore, fizioterapeute, nutricioniste, sebe svoje kolege trenere, apsolutno kada uđu tu morat će smršavjeti i to je to'', govori Ilijana.

Poseban dio večeri bilo je i predstavljanje modne kolekcije sportske odjeće, koju je Anny dizajnirala u suradnji s tvrtkom iz Zagreba. Kad je riječ o zahtjevima, bila je kratka i jasna, kao i uvijek.''Ona je rekla: Želim da to bude kvalitetno i na svjetskoj razini. Tajice, grudnjaci, topići, majice i trenerke gdje je sve ukomponirano u jednu cjelinu'', otkrio je Ivan Kraljević koji se bavi proizvodnjom sportske opreme.Suradnja s mostarskim startupom donijela je i pametnu fitness narukvicu te aplikaciju za praćenje zdravlja, koja korisnicima omogućuje personalizirane treninge i motivaciju.''Ideja je da se na što jednostavniji način približi ljudima sve te neke stvari koje im mogu pomoći da svaki dan napreduju'', objasnio je Igor Čarapina, health & fitness startup.Iza njezina osmijeha krije se mnogo rada i odricanja. Anny kaže - sreća joj je najveća motivacija.

''Moja snaga je u tome što volim ljude, obožavam ljude i volim pomagati i volim da su ljudi sretni'', otkrila nam je Ilijana.



Od žene koja je nekad sumnjala u sebe, do inspiracije tisućama drugih, Ilijana je pokazala da granice ne postoje. Ljubuški je sada bogatiji za još jednu veliku priču o hrabrosti, vjeri i snazi jedne žene.

