Pretraži
granice ne postoje!

Od žene koja je nekad sumnjala u sebe, do inspiracije tisućama drugih!

Piše Hrvoje Krolo/I.G., Danas @ 22:34 inMagazin komentari
In Magazin: Fitness Anny - 2 In Magazin: Fitness Anny - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ilijana Bodlović, poznatija kao Fitness Anny, proslavila je rođendan onako kako najbolje zna – radno. Godinama je motivirala tisuće žena online treninzima, a sada je svoj san pretočila u stvarnost.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ilijana Bodlović, poznatija kao Fitness Anny, otvorila svoj fitness centar
granice ne postoje!
Od žene koja je nekad sumnjala u sebe, do inspiracije tisućama drugih!
Dalibor Matanić progovorio o borbi s ovisnošću
potražio stručnu pomoć
Dalibor Matanić godinu dana nakon javnih prozivki i šutnje pogovorio o borbi s ovisnosti
Zoran Kesić: Jedan od najpoznatijih TV voditelja i satiričara u regiji nasmijao Zagreb!
smijeh je lijek
Jedan od najpoznatijih TV voditelja i satiričara u regiji nasmijao Zagreb!
Kviz o Dini Merlinu
kviz za fanove!
Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dinu Merlina?
Rodila je glumica Anja Matković
"Konačno..."
Rodila naša glumica iz Kumova! Djevojčici je dala nesvakidašnje ime
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Lijes Halida Bešlića u grob je spustio njegov sin Dino
pretužan prizor
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Drama u Bedekovčini: Jedna osoba ozlijeđena kod srednje škole, dignut helikopter
helikopterom prebačen u Zagreb
FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Započele javne egzekucije u Gazi
Brutalna osveta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Na ulicama Gaze događaju se javna pogubljenja
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
Godine donose izazove za tijelo
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
zabava
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Neki će se preznojiti od razmišljanja, no genijalcu će ovaj kviz biti prelagan
Pokažite što znate!
Neki će se preznojiti od razmišljanja, no genijalcu će ovaj kviz biti prelagan
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Službena najava
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
sport
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša iza njegovih leđa se radio transfer stoljeća!
kakva bomba!
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša, iza njegovih leđa radio se transfer stoljeća!
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
neočekivano
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
Noćna mora bez kraja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
Nevjerojatno
Noćna mora se nastavlja: Česi ne mogu kući, ostali zarobljeni na otočju
tv
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
KUMOVI
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
putovanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Breakup bob: Novi trend koji će se svidjeti mnogim ženama
Breakup bob
Jeste li znali da je ovo najčešća frizura nakon prekida veze? Mnogima će se svidjeti ovaj trend
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Zaručila se Melina Džinović
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene