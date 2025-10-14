Jedan od najpoznatijih TV voditelja i satiričara u regiji nasmijao Zagreb!

Da je smijeh lijek, dokazali su brojni učinci na mentalno i fizičko zdravlje. Humor je osnovni alat komičara i satiričara, a danas se ovim poslom teže baviti nego prije. Kako se s tim nosi jedan od najpoznatijih TV voditelja i satiričara u regiji - Zoran Kesić, doznali smo na njegovu humoristično-satirično-glazbeno-političko-edukativnom spektaklu.

Zoran Kesić, srbijanski novinar, voditelj, satiričar i komičar, prvi put nastupio je u Zagrebu proteklog vikenda. Njegova emisija 24 minute sa Zoranom Kesićem proslavila ga je, a svoje nastupe, točnije, priredbe, kako ih naziva, posebno priprema za podneblje u koje dolazi.

''Toliko ima naroda na svijetu, rijetko je da se nađe da su toliko bliski, slični, praktički isti a da se baš toliko ne podnose. A to treba njegovati kao one stare zanate. Naravno tu se šalim i sve govorim kontra jer mislim da je mržnja s*anje i upravo to gledatelji mojih priredbi prepoznaju i na tom talasu ja ih opustim i da oni sretno izađu iz sale'', govori Zoran.



Sudeći prema nasmijanim licima, svojim dosjetkama publiku je itekako opustio. Na pitanje tko na Balkanu ima najmanje smisla za humor, Zoran se našalio u svojem stilu.



''Ja kažem u svojoj predstavi da nastupam svugdje širom Jugoslavije osim u Sloveniji jer predstava sadrži zaista mali postotak humora, a u Sloveniji to je nelegalno još jer ako tamo ispričaš vic mogu da te uhititi. Moraš reći da je za osobnu uporabu jer mogu te optužioti i za distribuciju. Šalim se, ja ću uskoro nastupati u Sloveniji i veselim se što ću prošiti regionalno svoju zafrkantsku djelatnost'', kaže.

Kesić je autor cijelog scenarija za svoj nastup Priče i pjesme, što je, kaže, barem jamstvo da ga nitko neće optužiti za krađu ili plaGIjat.''Za razliku od moje emisije 24 minute koja je timski rad, ova priredba je totalno ja, sto posto Zoran kesić u okviru koje pričam i pjevam. Kažu da toliko forsiram pjevanje da sam na kraju i naučio pjevati i potvrđuje se ona fraza ne pjeva lijep nego uporan'', kaže.Kada je o emisiji riječ, fore zajednički smišlja ekipa s kojom surađuje, a riječ je o dominantno muškarcima. Sreo se Zoran zato nekoliko puta i s pitanjem zašto u timu nema žena i imaju li samo muškarci smisao za humor.''Ja ne dijelim ljude na muške i ženske nego na dobre i loše. Nemam odgovor zašto nemamo žena u scenarističkoj ekipi. Kao da ja ne bi volio da imam žena...vPa bez moje žene bi bi bilo emisije. Ona mene oblači, vozi, ona je moj psiholog, duhovnik, njoj se jadam kad sam nesretan njoj se hvalim kad sam sretan žena je stub emisije moje'', govori.A njegova supruga, uz to što odijeva njega, odijeva i neka lica s javne scene.''Ona je profesionalni diplomirani kostimograf i ona je oblačila Konstraktu, znate naša umjetnica, moja supruga Ivana Ika je bila s njom u Torinu na Euroviziji, dvije nedjelje a ja sam čuvao djecu bio majka i otac. Pa neka je nek ide ponosan sam'', kaže.Zoranova emisija postoji već dugi niz godina, a evo što ga najviše inspirira.''Glupost, laž, manipulacija'', kaže.A kako se nosi s hejterima?''Pa nek se nose oni sa mnom, nek se nose. To je sastavni dio emisije svih ovih godina, ja imam neki perverzan osjećaj možda malo mazohistrički kada mi pišu grozote, kletve i pretnje da se radujem jer ne bi pisali da ih nešto ne povrijedi. Postoji jedan izraz satirična oštrica ili oštrica satirične kritike. Ako ne ubode onda nije oštrica onda pakujemo, gasi svetlo. Dok ja udabam i oni meni pišu gadosti znači da radi'', kaže.Za kraj nam je otkrio da je htio upisati režiju, na koju nije upao, zbog čega mu se tada srušio san.Makar da sam otpao u 1. ili 2. ili 3. krugu nego dođeš do kraja ubeđen si da ćeš upast ali ti budeš prvi ispod crte. Ma makar da su tu crtu pomaknuli malo da uđem da me poguraju. Nije imao koga da me pogura bio sam jako razočaran i rekao sam vidjet ćete vi uspjet ću ja i bez vašeg fakulteta i šta se desilo.

