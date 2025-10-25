Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

Jovana Jeremić proslavila je 35. rođendan uz bivšeg muža i bivšeg dečka, a sve začinila nesvakidašnjim outfitom.

Poznata srpska voditeljica Jovana Jeremić proslavila je svoj 35. rođendan u jednom beogradskom lokalu, a slavlju su prisustvovali i njezin bivši suprug Voja Milošević te bivši dečko Dragan Stanković.

U opuštenoj i veseloj atmosferi, Jovana je s obojicom bila u odličnim odnosima – grlila ih je, nazdravljala i razgovarala s njima tijekom večeri.

Dragan je na proslavu stigao sa sinovima, dok se Voja cijelu večer brinuo o njihovoj zajedničkoj kćeri Lei.

U svom prepoznatljivom, teatralnom stilu, Jovana je za rođendan odabrala plašt i simboličan detalj, feniksa, a uz to je poslala i jasnu poruku onima koji su je povrijedili.

"Ja sam umrla i ponovo se rodila, zato je tu ovaj feniks. Ja sam čarobnica, zato sam došla sa plaštom. Imam odgovor za sve one koji su me povredili u prethodnom periodu. Evo, ovo je sveta voda iz crkve Sv. Petke, prosipam je za sve one veštice koje su htele da me unazade! Nijedna magija nije jača od Jovane Jeremić! Ja sam najveća magija, otrov se čuva u malim bočicama", rekla je.

Kako je Jovana izgledala prije 15 godina, pogledajte OVDJE.

