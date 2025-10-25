Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Severina je oduševila publiku u Splitu glamuroznim nastupom u crnom korzetu.
Na sinoćnjem spektakularnom nastupu u rodnom gradu Severina je pokazala zašto je najveća domaća zvijezda. Pred prepunom dvoranom Gripe u Splitu održala je koncert pun emocija.
Odjevena u zavodljivi crni korzet i mrežaste čarape, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila dirljivu poruku.
Severina na Gripama - 7 Foto: PR
"Trenutak kad ni slutila nisam kakve će se emocije valjat ispod ovog korzeta, ni koliko me ljubav čeka u dvorani..." napisala je, a komentari su se nizali.
"Najbolja. Bilo je predobro", "Predivna", "Gospođetina", "Koja žena", "Savršena", samo je dio pratitelja koji su pohvalili Seve.
Severina na Gripama - 6 Foto: PR
Severina na Gripama - 3 Foto: PR
Na pozornici je Seve izvela više od trideset svojih najvećih hitova uz impresivan glazbeni orkestar, a publika je uživala u gotovo dva i pol sata glazbenog spektakla.
Severina na Gripama - 4 Foto: PR
Dirljiv trenutak dogodio se kada je pjevačica otkrila da njen sin ponovno živi s njom nakon dugog razdoblja, a više detalja pročitajte OVDJE.
Kroz suze je otkrila i što joj je sin rekao, a više pogledajte OVDJE.
OVDJE pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu.
