Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Severina je oduševila publiku u Splitu glamuroznim nastupom u crnom korzetu.

Na sinoćnjem spektakularnom nastupu u rodnom gradu Severina je pokazala zašto je najveća domaća zvijezda. Pred prepunom dvoranom Gripe u Splitu održala je koncert pun emocija.

Odjevena u zavodljivi crni korzet i mrežaste čarape, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila dirljivu poruku.

Severina na Gripama - 7 Foto: PR

"Trenutak kad ni slutila nisam kakve će se emocije valjat ispod ovog korzeta, ni koliko me ljubav čeka u dvorani..." napisala je, a komentari su se nizali.

"Najbolja. Bilo je predobro", "Predivna", "Gospođetina", "Koja žena", "Savršena", samo je dio pratitelja koji su pohvalili Seve.

Severina na Gripama - 6 Foto: PR

Severina na Gripama - 3 Foto: PR

Na pozornici je Seve izvela više od trideset svojih najvećih hitova uz impresivan glazbeni orkestar, a publika je uživala u gotovo dva i pol sata glazbenog spektakla.

Severina na Gripama - 4 Foto: PR

Dirljiv trenutak dogodio se kada je pjevačica otkrila da njen sin ponovno živi s njom nakon dugog razdoblja, a više detalja pročitajte OVDJE.

Kroz suze je otkrila i što joj je sin rekao, a više pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu.

