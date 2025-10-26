Kako izgleda supruga Mladena iz TBF-a? Viđeni su u rijetkom izlasku

Mladen Badovinac i supruga Ana u rijetkom zajedničkom izlasku, o njihovoj ljubavi ne zna se skoro ništa.
Par je rijetko viđen zajedno u javnosti, pa je ovaj izlazak izazvao veliko zanimanje.
Mladen Badovinac i supruga Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Iako se o njoj malo zna, poznato je da se Mladenova supruga zove Ana, a vjenčali su se u Makarskoj 2019. godine uz 70-ak članova rodbine i prijatelja, otkrio je jednom prilikom Mladen za Story.
Mladen Badovinac - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
2021. godine u siječnju na svijet im je stigao sinčić Vedran, a ostatak svog privatnog života reper i njegova draga čvrsto drže za sebe.
Mladen Badovinac - 1 Foto: Nikola Vilic / CROPIX
Podsjetimo, Mladen je uz kolegu Sašu Antića član grupe TBF koja je već godinama jedna od najpopularnijih hip/hop grupa u Hrvatskoj.
TBF na 64. Splitskom festivalu - 6 Foto: Nikola Vilic/Cropix
TBF na 64. Splitskom festivalu - 9 Foto: Nikola Vilic/Cropix
