Afera sa starijim glumcem koštala ju je braka, a zbog Putina je skoro završila u zatvoru!

Ornella Muti bila je jedno od najljepših glumačkih lica prošlog stoljeća, no karijeru joj je obilježila afera s fatalnim Talijanom Adrianom Celentanom.

Ornella Muti, pravim imenom Francesca Romana Rivelli, rođena je 9. ožujka 1955. godine u Rimu, u Italiji. Njezin otac bio je novinar napuljskog podrijetla, a majka Ilse Renate Krause, kiparica estonsko-ruskih korijena. Ornella ima stariju sestru Claudiju, koja se također bavila glumom.

Od malih nogu bila je okružena umjetnošću, a kao tinejdžerica počela se baviti manekenstvom i foto-romanima, što ju je ubrzo dovelo pred filmske kamere.

Ornella Muti - 15 Foto: Profimedia

Ornella Muti - 17 Foto: Profimedia

Svoj filmski debi ostvarila je već sa 15 godina u filmu La moglie più bella (''Najljepša žena'') redatelja Damiana Damianija, gdje je glumila mladu Sicilijanku koja se bori za pravdu i dostojanstvo. Uloga joj je donijela veliku pažnju javnosti i kritike, a njezina ljepota i prirodnost ubrzo su je pretvorile u novu zvijezdu talijanske kinematografije.

Ornella Muti - 3 Foto: Profimedia

Tijekom 1970-ih Ornella je glumila u nizu uspješnih filmova, posebno u komedijama i romantičnim dramama, postavši jedan od simbola talijanskog filma tog razdoblja.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Mladena iz TBF-a? Viđeni su u rijetkom izlasku

Najveću svjetsku popularnost stekla je ulogom princeze Aure u znanstveno-fantastičnom filmu ''Flash Gordon'' (1980). Nakon toga surađivala je s poznatim redateljima poput Maria Monicellija, Dina Risija, Marca Ferrerija i Woodyja Allena.

Ornella Muti - 12 Foto: Profimedia

Ornella Muti - 7 Foto: Profimedia

Publika ju je obožavala zbog kombinacije elegancije, senzualnosti i šarma, a 1994. godine proglašena je najljepšom ženom svijeta prema izboru čitatelja časopisa Class.

Ornella je bila dvaput udana – prvi put za glumca Alessija Orana (1975. – 1981.), a potom za Federica Fachinettija (1988. – 1996.). Ima troje djece: kćer Naike, sina Andreu i kćer Carolinu.

Ornella Muti - 16 Foto: Profimedia

Ornella je prvi put postala majka sa samo 19 godina, Njezin odnos s najstarijom kćeri Naike i danas je poseban.

''Rodila sam je dok sam i sama još bila dijete. Uvijek sam željela da bude blizu mene. Ako bi otišla u drugu sobu, odmah bih trčala za njom: ‘Naike, kamo ideš? Ostajemo zajedno!’ Bila mi je poput mlađe sestre i vodiča. Spasila me.''

Ornella Muti - 13 Foto: Profimedia

Ornella ističe da ju je upravo prisutnost njezine kćeri držala podalje od iskušenja:

''U Rimu je postojala grupa poznatih ljudi koja je eksperimentirala s drogama. Uključivale su se i djevojke. Ali ja sam morala kući – kod svog djeteta. Ona je bila moj svjetionik. U suprotnom, tko zna što bi se dogodilo.''

Zajedno s Naike, Ornella Muti pokrenula je liniju torbi i osnovala kreativni centar za odrasle.

Početkom 1980-ih bila je u središtu skandala zbog tajne afere s poznatim pjevačem i glumcem Adrianom Celentanom. U to su vrijeme oboje bili u braku, a Ornella je mnogo godina kasnije priznala da je to bila jedina izdaja u njezinu životu – i da ju je ta afera stajala braka.

Ornella Muti - 5 Foto: Profimedia

U nedavnom intervjuu za Corriere della Sera, Ornella je govorila o svojoj vezi s Adrianom. Ornella je godinama čuvala tajnu te afere, koja se zbila dok su oboje bili u braku s drugim ljudima. No, Celentano je, mnogo godina kasnije, sve sam otkrio.

''Pomislila sam: pogledajte kakvi su muškarci... Bili smo diskretni, ali ako želiš izaći u javnost, uzimajući u obzir da nisi sve učinio sam i da sam i ja bila uključena – želiš li se onda suočiti sa mnom? Tko zna što mu je bilo u glavi…'', rekla je nedavno za Corriere della Sera.

Ornella Muti - 2 Foto: Profimedia

Osim njihove priče, glumica se emotivno prisjetila i trenutaka sa snimanja:

''Adriano je bio tako smiješan. Na setu nisi imao osjećaj da radiš – sve je bilo igra, stalni smijeh za sve, uključujući i tehničare. Glumio je budalu. Kao što je Carlo Verdone imao svoje fobije, Adriano se bojao tunela, letenja… imao je razne opsesije.''

Nakon burnih godina u Italiji, od 1994. godine živi u Monaku, gdje se povukla u mirniji život, iako se povremeno još uvijek pojavljuje u filmovima i na javnim događanjima.

Ornella Muti - 9 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu

Godine 2010. našla se u središtu još jednog skandala: otkazala je kazališnu predstavu zbog navodne bolesti, a istodobno se pojavila na gala večeri u Rusiji, kao gošća Vladimira Putina. Sud u Italiji proglasio ju je krivom zbog lažnog izgovora te joj je izrečena uvjetna kazna od šest mjeseci zatvora i novčana kazna od 30 tisuća eura.

Si diede malata a teatro per andare al gala da Putin, Ornella Muti condannata a 6 mesi https://t.co/9M9oIeVSKH pic.twitter.com/85l065wDVf — Corriere della Sera (@Corriere) June 14, 2019

Ornella Muti i dalje se smatra ikonom talijanske ljepote i glamura, ali i glumicom koja je pokazala da ljepota može ići ruku pod ruku s talentom. Njezine uloge u filmovima obilježile su generacije gledatelja, a njezina karizma i elegancija ostaju bezvremenske.

Ornella Muti - 10 Foto: Profimedia

Ornella Muti - 14 Foto: Profimedia

Iako se danas rijetko pojavljuje na filmskom platnu, Ornella uživa u mirnom životu, okružena obitelji i unucima. I dalje je simbol jedne epohe – žena koja je spojila ljepotu, strast i snagu umjetnosti.

Galerija 12 12 12 12 12

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Neda Ukraden na koncert karijere u Areni ušetala kao najveća holivudska diva!

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi u dirljivom filmu ''Lassie'', imala je 100 godina