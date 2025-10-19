Unatoč ljepoti nije ostvarila karijeru koja joj se smješila, a od smrti ju je spasila partnerica

Rosalinda Celentano, karizmatična talijanska glumica i kći legendarnog Adriana Celentana, svojim je nekonvencionalnim životnim putem i umjetničkom hrabrošću postala simbol slobode, borbe i autentičnosti.

Glumica i pjevačica Rosalinde Celentano najmlađe je dijete Claudije Mori i Adriana Celentana.

Iako beskrajno talentirana i lijepa, Rosalinda nije ostvarila karijeru kakva joj se smješila. Tijekom godina, iskreno je govorila o distancama i nesporazumima u slavnoj obitelji, posebno o lošim odnosima s ocem.

Rosalinda Celentano - 2 Foto: Profimedia

Nije tajna da je njen odnos s roditeljima bio loš, često potaknut Rosalindinim sentimentalnim izborima koji se nisu poklapali s obiteljskim moralom.

Rosalinda Celentano debitirala je kao glumica 1990-ih, ali uloga koja je definirala njezinu karijeru bila je uloga Sotone u kontroverznom filmu ''Stradanje Isusovo'', u režiji Mela Gibsona. Njezina intenzivna, nekonvencionalna gluma istodobno je šokirala i fascinirala, učvrstivši njezinu reputaciju hrabre glumice spremne prihvatiti zahtjevne uloge.

Rosalinda Celentano kao Sotona u filmu ''Stradanje Isusovo'' Foto: Profimedia

Adriano Celentano - 2 Foto: Profimedia

Unatoč tome, odbila je ponudu Mela Gibsona da je odvede u Hollywood.

''Rekla sam ne. Nisam bila spremna na takav način dospjeti u središte pozornosti. Na početku karijere živjela sam u New Yorku i ponuđena mi je godina u glumačkom studiju, ali shvatila sam da nemam onaj golemi ego koji je možda bio potreban. Ni za čim ne žalim, sve bih napravila isto. Za mene umjetnost nije posao, već nužnost. To je kao ljubav ili voda: kad si žedan – piješ'', rekla je Rosalinda u rijetkom intervjuu za časopis Mow u kolovozu 2024. godine.

Istodobno je otkrila da je posljednji put razgovarala s ocem u siječnju, na njegov rođendan. Rosalinda nikada nije oprostila ocu što je otvoreno varao njezinu majku, nastojeći svojim javnim izvanbračnim aferama zadržati titulu jednog od najvećih talijanskih zavodnika.

Adriano Celentano - 3 Foto: Profimedia

Osim filmom, Rosalinda se bavila i glazbom te televizijom, pojavljujući se u brojnim talijanskim emisijama. Ipak, odbila je graditi tradicionalnu karijeru, birajući projekte koji odražavaju njezinu osobnost i slobodan duh.

Iza svojeg snažnog imidža Rosalinda se godinama bori sa zdravstvenim problemima, od kojih su neki bili vrlo vidljivi. Otvoreno je govorila o raku dojke, koji joj je dijagnosticiran u 47. godini, i o razornim posljedicama liječenja, kao i o teškoj anoreksiji koja je obilježila duga razdoblja njezina života.

Glumica nije skrivala ni epizode duboke depresije, priznajući da je ponekad osjećala kako joj je jedini spas – umjetnost.

Rosalinda Celentano - 3 Foto: Profimedia

''Suočila sam se s depresijom, ali nakon 51. godine uspjela sam se izvući iz nje. Voljela bih živjeti od glazbe, poezije, umjetnosti..., ali kad vidim mlade ljude s mobitelima u rukama, nešto me u tome plaši'', rekla je Rosalinda.

Kao tinejdžerica, Rosalinda je pobjegla od kuće i živjela na ulici pola godine. U 36. godini pokušala je samoubojstvo predoziranjem tabletama za spavanje – popila je 40 tableta pomiješanih s alkoholom, no tadašnja partnerica Simona pronašla ju je na vrijeme, pozvala hitnu pomoć i liječnici su joj spasili život.

Rosalinda Celentano - 4 Foto: Profimedia

Prije mnogo godina priznala je da voli žene te je u emisiji ''Detto Fatto na Rai 2'' izjavila da je raskinula s partnericom Simonom Borioni, jer je shvatila da ne može voljeti. U ranijem intervjuu iz 2011. priznala je da se potajno zaljubila u Monicu Bellucci, kao i u neke druge poznate glumice.

U intervjuu iz 2024. Rosalinda je naglasila da više ne želi dijeliti svoj intimni život s javnošću. Tada nije bila ni u kakvoj vezi, a čini se da je situacija i danas ista.

Rosalinda Celentano - 1 Foto: Profimedia

''Ne mislim da postoji potreba da se ljude svrstava u unaprijed određene kategorije. Mislim da ljubav nema rodne granice. Muškarac se može zaljubiti u muškarca, baš kao što se može zaljubiti u ženu – i obrnuto. Nema razlike. A ako me netko želi etiketirati kao homoseksualnu ženu, to je njegova stvar. Ljubav je intiman osjećaj koji se, po mom mišljenju, slavi u privatnom prostoru – između bliskih prijatelja, s osobom koju voliš'', izjavila je kći slavnog Adriana Celentana.

Danas Rosalinda živi povučenim životom. Prošle godine bila je gošća Festivala umjetnosti Costa Rosa, a na društvenim mrežama dijeli fragmente iz svakodnevice – od osobnih razmišljanja do uspomena iz karijere.

