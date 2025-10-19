Imate li komentara na ovo bizarno izdanje reality zvijezde?

Reality diva pojavila se potpuno prekrivena tkaninom, ostavljajući sve bez s tisuću upitnika iznad glave.

Reality zvijezda Kim Kardashian ponovno je uspjela privući svu pažnju – i to u jednom od svojih najbizarnijih izdanja do sada.

Na crvenom tepihu pojavila se potpuno prekrivena bež tkaninom koja joj je obavijala glavu, dok joj je lice bilo u potpunosti skriveno od pogleda.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Uz neobično pokrivalo koje se savršeno stopilo s bojom njezine kože, Kim je nosila pripijenu haljinu u istom tonu, koja je naglasila njezinu poznatu figuru. Dugački rukavi koji su padali s ramena i bogato nabrano drapiranje dodatno su naglasili teatralnost ovog modnog trenutka.

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukao je i masivni, svjetlucavi nakit oko vrata – raskošna ogrlica ukrašena kristalima i zelenim dragim kamenjem, koja je dodala dašak glamura inače sablasnom izgledu.

Na prvi pogled, mnogi su ostali zbunjeni i pitali se je li riječ o umjetničkoj instalaciji, avangardnoj modi ili jednostavno još jednom pokušaju da Kim pomakne granice modne scene.

Kim Kardashian - 7 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 5 Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se Kim pojavila na događaju s licem pokrivenim maskom. Na Met Gali 2021. odjenula je crnu kreaciju Balenciage, koja je nalikovala modnim potezima njezina bivšeg supruga, repera Kaynea Westa.

Reality zvijezda ranije je otkrila da ju je West privukao svojim intelektom i da su se jako zabavljali, ali da je sve krenulo nizbrdo kada su krenuli izazovi s mentalnim zdravljem jer se tada počeo okretati protiv nje i njezine obitelji.

Kim Kardashian i Kanye West - 2 Foto: Profimedia

"Kad netko doživi svoj prvi mentalni slom, želite biti maksimalno podrška, pomoći mu da to shvati i biti uz njega, ali kad osoba nije spremna napraviti promjene koje bi bile zdrave i korisne, tada postaje vrlo teško održati vezu koja može postati toksična", kazala je.

Prije ovog izdanja viđena je u latekst haljini koja je istaknula njene bujne obline. Fotografije pogledajte OVDJE.

Prije nekoliko dana otkrila je da ne zna koliko košta mlijeko. Više pogledajte OVDJE.

