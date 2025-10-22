Lara je pokazala da se i nakon najtežih životnih padova može opet stati na noge i poletjeti

Nastup Lare Crnjac u showu Supertalent bio je spoj snage, emocije i čiste strasti prema onome što voli i čime se bavi.

Četvrti nastup u petoj emisiji showa Supertalent donio je pravu dozu adrenalina, emocije i inspiracije.

Na pozornicu je stgala Lara Crnjac, 23-godišnjakinja koja se svojim talentom bavi tek godinu dana, ali je svojim nastupom ostavila snažan dojam – i na žiri i na publiku.

Lara je u uvodu otkrila zanimljivu obiteljsku priču i objasnila kako je njezin život oduvijek bio povezan sa sportom.

''Tata dolazi iz Pule, onda je došao u Ljubljanu na sportski fakultet i tako se upoznao s mamom. Kliknuli su u gimnastičkoj hali i onda sam došla ja. I evo, ja sam pola, pola – pola Slovenka, pola Hrvatica. Talent želim u Hrvatskoj pokazati pa da može i teta i svi bratići vidjeti: OK, ona sad to radi''.

Lara Crnjac Foto: Nova TV

Lara je otkrila i da je trenirala sportsku gimnastiku punih 18 godina, što se jasno vidjelo u njezinoj iznimnoj kontroli pokreta i eleganciji tijekom nastupa.

Nakon izvedbe, žiri je ostao zadivljen – ne samo vještinom, nego i hrabrošću kojom je Lara izvela svoj zahtjevan broj bez ikakve zaštite.

Maja Šuput prva je komentirala, vidno impresionirana.

''Meni je ludo da tu nema nekog osiguranja jer tebe ništa nije držalo ni za šipku ni za strop. Ti da si pala – ti bi se polupala''.

Lara Crnjac Foto: Nova TV

Na Majine riječi Lara je odgovorila smirenim osmijehom i otkrila da iza njezina samopouzdanja stoji teška životna priča.

''Ozljeda se dogodila prije šest godina, na međunarodnom natjecanju u Rusiji. Baš se sjećam kako je bila hladna dvorana, i evo idem ja na preskok, radim skok, i na doskoku su mi oba gležnja pukla – svi ligamenti pukli, kost se zdrobila, bilo je grozno. Još se sjećam kako je bolilo. Jedan dan radiš salto i trčiš, a drugi dan si u invalidskim kolicima tri mjeseca. Četiri operacije, još jedna, opet u invalidskim kolicima. Svi prijatelji su na moru, a ja vrištim, a nitko ti ne može pomoći. Najgori dio gimnastike. Pukli su snovi, ali u životu se treba prilagoditi. Nemojte odustati – treba se prilagoditi. Sada letim'', ispričala je Lara.

Njezine riječi dirnule su publiku i žiri, koji su joj odali priznanje za nevjerojatnu snagu i odlučnost.

Maja je preuzela riječ i sažela dojmove svih članova žirija.

''Svaka čast, Lara – apsolutni top!''.

Martina Tomčić dodala je da ju je osvojila ne samo izvedbom, nego i svojom osobnošću.

''Nama se jako sviđa i kako komuniciraš s nama, a imam čak osjećaj da ovaj razgovor vodiš ti, a ne mi''.

Lara je svojom izvedbom i životnom pričom osvojila publiku, a žiri joj je jednoglasno dao prolaz dalje.

Svojim nastupom pokazala je da hrabrost, upornost i ljubav prema onome što radiš mogu biti snažniji od svake prepreke – jer, kako je sama rekla:

''Pukli su snovi, ali sada letim''.

