Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''

Skromni Filipinac koji je život pronašao u Puli dirnuo je Hrvatsku do suza. Nicholas Ypil svojim je anđeoskim glasom, emocijom i iskrenošću osvojio publiku i žiri Supertalenta, a njegova izvedba donijela mu je – zlatni gumb.

Zadnji nastup večeri u petoj emisiji showa Supertalent bio je onaj koji se pamti.

Na pozornicu je stao Nicholas Ypil, 29-godišnjak s Filipina koji već tri godine živi u Puli, i svojom je iskrenošću, emocijom i glasom osvojio cijeli studio – te na kraju dobio zlatni gumb Martine Tomčić.

''Pula je savršen grad za mene, osjećam se kao kod kuće. Atmosfera je super, kao i ljudi i energija. Volim provoditi vrijeme na plaži – to mi je mjesto za opuštanje. Ovo mi je posebno mjesto, nikad se nisam osjećao kao da nisam dobrodošao. Radim kao sobar, sprijateljio sam se s kolegama s posla i jako sam sretan što sam ih upoznao. Ovdje mi je sve nevjerojatno i živio bih tu zauvijek. Odrastao sam u katoličkoj obitelji, moji roditelji su jako sretni što sam u katoličkoj zemlji. Radim tu daleko od svoje obitelji jer im želim pomoći. Ono što mi najviše nedostaje su naša obiteljska karaoke druženja”, ispričao je Nicholas.

Nicholas Ypil, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

Nicholas Ypil, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

S osmijehom je dodao da je pjevanje oduvijek dio njegove svakodnevice, ali nikad nije imao hrabrosti stati pred publiku.

''Odrastao sam u obitelji u kojoj svi pjevaju. Svaki put kad nešto slavimo, svi moraju pjevati i svi grabe mikrofon. Zapravo, nikad nisam pjevao pred velikom publikom – pjevam samo u kupaonici jer sam sramežljiv i nisam dovoljno dobar. Pa onda dobijem samopouzdanje jer me nitko ne gleda. Zato svi vole pjevati samopouzdano u kupaonici! Ova prilika mi puno znači. Nisam nikad školovao svoj glas. Volio bih pokazati ljudima da nisam samo WC pjevač, nego da mogu pjevati i pred ljudima. Supertalent je poseban – sama činjenica da sam tu već je pobjeda za mene''.

Nicholas Ypil, Supertalent Foto: Nova TV

Nicolas Ypil, Supertalent - 16 Foto: Nova TV

Nicolas Ypil, Supertalent - 7 Foto: Nova TV

Nicholas je izveo pjesmu ''Lutka'' i već nakon prvih stihova publika je zanijemila.

Kad je završio, u studiju su zavladale emocije, a Maja Šuput mu se naklonila.

''O moj Bože, što je ovo?!''.

Maja je bila dirnuta do suza i oduševljena svakim detaljem izvedbe.

Nicholas Ypil, Supertalent Foto: Nova TV

''Ti si takva senzacija, vokalna senzacija! Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada. Uz to si pjevao pjesmu koja nije na tvom jeziku, a da nikome to nije bilo neobično slušati. Najljepše od svega je tvoj osmijeh, tvoja vedrina i to što si tu pjesmu pjevao iz dubine duše. Nakon ovoga ti ćeš u hotelu samo pjevati – ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada!'', rekla je Maja.

Fabijan Pavao Medvešek kratko je dodao svoj dojam, usporedivši Nicholasa s junacima animiranih filmova:

Nicholas Ypil, Supertalent Foto: Nova TV

Nicholas Ypil, Supertalent Foto: Nova TV

Nicolas Ypil, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

''Stvarno si pjevao dobro, ali dobro u smislu Disney dobro. Dakle, takav kakav jesi – odmah možeš ići nastupati gdje god želiš, na kojem god jeziku želiš''.

A onda je uslijedila scena koju će publika dugo pamtiti.

Martina Tomčić je priznala da pjesmu ''Lutka'' inače ne voli, ali je upravo Nicholas promijenio njezino mišljenje.

''Sad ću reći nešto i s time riskiram generalni hejt ovih prostora – ja iz nekog meni neobjašnjivog razloga jako, ali baš jako ne volim ovu pjesmu. Do trenutka dok tu pjesmu ti nisi uzeo u svoje ruke. Dok se naprosto nije desilo da mi je cijelim tijelom krenuli žmarci. Tu me i zaboljelo od ljepote''.

Nakon tih riječi Martina je pritisnula zlatni gumb, a tisuće zlatnih konfeta preplavile su pozornicu.

Nicolas Ypil, Supertalent - 12 Foto: Nova TV

Nicolas Ypil, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Nicolas Ypil, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Nicholas je bio preplavljen emocijama i jedva je uspio progovoriti.

''Ovo mi tako puno znači jer, iskreno, nikad nisam profesionalno niti bio na nekoj velikoj pozornici. Nikad nisam pjevao pred publikom – pjevam samo u svom WC-u. I znate, nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Nisam u svojoj zemlji nego vašoj. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i mjesto''.

Nicholas Ypil, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

Publika je ustala na noge, a žiri je plakao.

Nicholas Ypil, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

Za Nicholasa Ypila, koji je prije samo tri godine stigao iz Filipina u Pulu, ovo nije bio samo nastup – ovo je bio trenutak u kojem je pobijedio vlastiti strah i osvojio Hrvatsku.

