Tko je striper iz Supertalenta koji se ovim poslom počeo baviti na nagovor supruge?

Eros Casanova striper je koji je šarmom osvojio Supertalent, a od performansa je izgradio obiteljski biznis.

Na sceni Supertalenta pojavio se čovjek koji je svojim nastupom žiri i gledatelje ostavio bez daha.

Eros Casanova striper je koji je oko svojih performansa izgradio obiteljski posao.

''Upoznao sam svoju ženu na autobusnoj stanici'', rekao je.

Eros Casanova, Supertalent Foto: Nova TV

Eros Casanova, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Eros Casanova, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Fabijan se zapitao kako netko odluči biti striper.

''Ona je rekla: ‘Idi, lijep si, zgodan si – idi zaradi pare’”, ispričao je Eros.

Njegova žena mu je, kako je još otkrio, s vremenom postala puno više od inspiracije.

Eros Casanova, Supertalent Foto: Nova TV

''Ona je moj menadžer i ona radi puno mojih poslova, smišlja i moje koreografije koje ja izvodim. Čekamo drugu bebu, ona je u devetom mjesecu trudnoće, imamo jednog todlera koji često ide s nama na probe. Jako puno hvata sve te koreografije i vrlo nam je zanimljivo. Mi to živimo obiteljski, to je dio našeg identiteta''.

Eros Casanova pojam je koji okuplja dva izvođača specijalizirana za scenske, striptiz i plesne performanse s gotovo desetljećem iskustva. Na svojoj službenoj stranici naglašavaju da im je cilj ''umjetnost koja stvara nezaboravne trenutku'', a s izvedbama osmišljenima do detalja i prilagođenima događaju – od privatnih proslava do korporativnih evenata, piše na njegovoj službenoj internetskoj stranici.

Osim striptiza, Eros Casanova nudi i dodatne formate: topless konobare, ''Butler in the Buff'', modeling te go-go ples, sve s profesionalnim pristupom i fokusom na atmosferu eventa.

Eros utjelovljuje strast i savršenu kontrolu; njegova prisutnost govori više od riječi. On je stručnjak u svom zanatu, svaki pokret pažljivo osmišljen, a svaki nastup trenutak koji zauvijek ostaje u sjećanju. Tajnovit i magnetično privlačan, Eros donosi doživljaj kojem nitko ne može odoljeti, piše na stranici.

Casanova je utjelovljenje romantike i tajanstvenog šarma. S neodoljivom nježnošću i elegancijom, svaki njegov pokret oslikava priču o strasti i privlačnosti. Mističan i pažljiv, Casanova zna kako svakom trenutku dati poseban sjaj, ostavljajući trag u srcima publike koji se pamti.

Eros je u Supertalentu objasnio i što po njemu znači biti uspješan u svom poslu.

''Ako želiš biti striper, trebaš biti neka fantazija – moraš biti malo iznad prosjeka, nešto što bi ljudi htjeli imati, ne nešto što mogu imati svaki dan. Žene reagiraju različito, ali u deset godina nisam imao nikakav problem da bih rekao – moram se ostaviti ovoga.''

Eros Casanova, Supertalent - 16 Foto: Nova TV

Eros Casanova, Supertalent - 12 Foto: Nova TV

Publika je Erosa nagradila gromoglasnim pljeskom, a žiri mu je jednoglasno dao prolaz dalje.

Eros Casanova, Supertalent Foto: Nova TV

Njihovi nastupi poznati su po tematskim kostimima i jasno profiliranim likovima, od klasičnih i romantičnih do vatrogasaca, policajaca, spartanskih ratnika, kauboja i božićnih izdanja. Time publici nude točno onu fantaziju o kojoj Eros govori – nešto ''malo iznad prosjeka''.

