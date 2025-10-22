Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''

Jedan od najkomentiranijih nastupa pete emisije showa Supertalent bio je onaj Nadje Marine, plesačice koja je hrabro pokazala svoj stil i izazvala burnu raspravu među članovima žirija. Iako su mišljenja bila podijeljena, Nadja je ostala vjerna sebi – i dokazala da samopouzdanje i strast mogu zasjati jače od svega.

Nastup Nadje Marine u Supertalentu izazvao je burne reakcije žirija i publike. Ova mlada žena odlučila je pokazati svoj plesni talent i donijeti dašak strasti i samopouzdanja na pozornicu popularnog showa.

Galerija 10 10 10 10 10

''Rođena sam u Švicarskoj u jednom jako lijepom selu, a roditelji su mi Hrvati iz Bosne. Imam dvoje braće koji još žive s roditeljima, a ja od 16. godine živim sama. Moja su braća u početku bila sumnjivi oko toga čime se bavim, kao i moji roditelji, ali su se s vremenom navikli i sad vide da sam potpuno sretna u tome, tako da me apsolutno svi vole ovakvu kakva jesam. Jako volim plesati, biti aktivna, a i na društvenim mrežama sam jako aktivna. Prvi video koji je bio viralan snimljen je kad sam spontano zaplesala na bini s Mileom Kitićem – uhvatio me neki adrenalin, nešto se moralo dogoditi tu noć. Kad je došla pjesma Kilo dole, kilo gore – morala sam se popeti na binu! Volim sve što je vatreno''. ispričala je Nadja prije nego što je stala na binu Supertalenta.

''Ovaj crni mi se više sviđa, malo više je moj tip, Davore, žao mi je'', rekla je Nadja kad je ugledala Fabijana.

No, kad je nastup započeo, Martina joj je ubrzo pritisnula X, a Fabijan priznao:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 6 Foto: Nova TV

''Ja sam iskreno mislio da ćete vi pjevati''.

Nakon Nadjine izvedbe, mišljenja žirija bila su podijeljena.

Maja Šuput prva je komentirala Nadijin nastup:

''Ja mislim da si po ono po što si došla, to si upravo i dobila – apsolutno abnormalno puno pažnje, pogleda od ljudi kojima se ti zapravo i obraćaš svojim plesom. I meni je to super! Nije to emisija za ovaj ples, ja nisam konzervativna, ja bih tebe došla gledati u neki klub gdje ovaj ples i pripada, ali ovdje nije to mjesto dok tu ljudi dolaze s ozbiljnim koreografijama''.

Fabijan Pavao Medvešek joj je kratko poručio:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

''Ja mislim da se ti baviš poslom koji tebe veseli, tako da – bravo''.

Martina je u svom komentaru bila puno oštrija.

''Toliko si lijepa. Nažalost, plesati ne znaš, tako da te nije lijepo gledati kao samoprozvanu plesačicu, jer ples je ipak umjetnost i vještina koja nadilazi pokušaj pokreta koji si ti izvela. To ne znači da nisi talentirana – da se doista posvetiš plesu. Meni je samo istinski žao da ovakvu ljepotu i ovakvu posebnost prosipaš za ovako jeftine pare.”

Na to joj je Nadia samouvjereno odgovorila:

''Ali najbitnije je da sijam, i ne znam da li bih negdje drugdje više sijala nego što sam tu''.

Martina joj je uzvratila kratko:

''Bi, o bi''.

Nadja se nije složila s kritikama:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 3 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Iza maske robota krije se dirljiva životna priča: ''Nemojte me zaj*bavat, ovo je lutka!''

''Nije istina da ne znam plesati. Možda sam bila malo nervozna, ali ne slažem se s mišljenjem da ne znam plesati''.

Martina je uzvratila:

''Večeras to nisi pokazala.”

Nadja je istaknula svoj uspjeh na društvenim mrežama:

''Pošto imam 330 tisuća lajkova na jedan video na reelu, preko 10 milijuna ljudi ga je vidjelo''.

Na to je Martina Tomčić odgovorila:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

'''Moj jedan mali komentar, Nadja – današnje brojke, nažalost, nisu pokazatelj stvarne vještine i stvarne kvalitete. Vrlo često su današnje brojke pokazatelj da nekog ismijavamo ili nam je netko iz krivih pobuda zanimljiv. Tako da činjenica što imaš 330 tisuća lajkova doista ne može biti potvrda tvoje plesnosti ili tehnike. Ali dozvoljavam da ju imaš – večeras je nisi pokazala'''.

Nadja je, međutim, ostala dosljedna sebi:

''Ja sama ne volim vidjeti plesače koji znaju perfektno plesati, a ne dotiču me. Zato volim vidjeti osobe koje su s emocijama u plesu''.

Tada je riječ preuzeo Davor Bilman, koji je stao u obranu Nadje:

''Složio bih se s Martinom da broj reakcija ne mora značiti da nešto znaš ili ne znaš. Ali ja odgovorno tvrdim da ti znaš plesati i da si to pokazala. Ono protiv čega se uvijek borim ovdje je licemjerje koje dozvoljava da goli muškarci mogu plesati bilo kakav ples i da se tome divimo i slinimo, a ako to napravi žena – onda nema plesnu tehniku. Protiv toga ću se uvijek boriti. Ti znaš plesati. Možeš imati bolje pozicije, može netko plesati bolje od tebe, ali većina muškaraca voli i želi te gledati, a većina žena je ljubomorna kad plešeš. To treba reći i priznati. Ja sam uživao gledajući tvoj nastup'', zaključio je Bilman te dodao na Nadjina dodatna objašnjenja.

''Plesači nemaju potrebe riječima objašnjavati što su radili''.

Martina se odmah nadovezala:

''Tako da nisi plesačica – sad si to upravo rekao. Pravi plesač nema potrebu argumentirati svoj ples''.

Davor joj je mirno uzvratio:

''Ali tebe je baš to dotaknulo, imaš potrebu''.

Rasprava se nastavila:

Nadja Marina Džanan, Martina, Supertalent Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Pronađi Maju! Potpuno je jasno što je ukralo sav show u novoj epizodi Supertalenta

''Ali ako ti mene prozivaš, onda mogu i ja tebe prozvati, ili? Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesnoj tehnici?'', upitala je Martina.

Davor se nije dao:

''Da, i slinila si nad njim''.

Martina je odmahnula:

''Ovakvo mrduljenje sigurno nisam nazvala plesom''.

Na što je Davor zaključio:

''Ja se ne petljam u pjevanje, ali ako ja kažem da ona za mene pleše – ja to imam pravo reći''.

Podijeljeni glasovi – tko je rekao “da”?

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Parnog valjka objavio romantične fotke s trudnom partnericom

Na kraju je Martina ostala pri svom ne i dala joj X, dok je Maja također glasala ne.

Fabijan je malo razmišljao, ali je rekao da, a Davor se pridružio – također da.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Afera sa starijim glumcem koštala ju je braka, a zbog Putina je skoro završila u zatvoru!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža