Rijetke fotografije: Premijer Plenković na audijenciju kod pape poveo lijepu suprugu i djecu

Hrvatski premijer Andrej Plenković sa svojom je obitelji boravio u Vatikanu, gdje ih je u audijenciju primio Papa Lav XIV.

Plenković je u Vatikan stigao sa suprugom Anom Maslać Plenković i njihovo troje djece, a obitelj je imala priliku osobno razgovarati s Papom, koji ih je dočekao s osmijehom i iskrenim zanimanjem. Premijer je tijekom susreta naglasio važnost dijaloga, partnerstva i dugogodišnje suradnje.

''Iznimna mi je čast bila sastati se u Vatikanu sa Svetim Ocem papom Lavom XIV., koji je u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika dijem svijeta. Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlada Republike Hrvatske i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu. Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava. Istaknuli smo važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog mira te se založili za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Naglasio sam i potrebu pružanja podrške nama susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda.

Bilo bi nam iznimno drago da papa Lav XIV. posjeti Hrvatsku, što bi dodatno osnažilo višestoljetnu povezanost Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda'', napisao je u opisu na Facebooku.

Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. Foto: Afp

Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. - 4 Foto: Afp

Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. - 3 Foto: Afp

Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. - 1 Foto: Afp

Uz obitelj Plenković na audijenciji su bili i ministri Tomo Medved, Nina Obuljen Koržinek i Ivan Šipić.

Ovo je i rijedak zajednički izlazak Plenkovića i supruge, koja je sve oduševila elegantnim izdanjem. Posljednji put vidjeli smo je na fotografiji u rujnu koju je premijer podijelio na Facebooku. Pogledajte ju OVDJE.

Andrej Plenković i supruga Ana - 6 Foto: Luka Batelic/Pixsell

Ovo nije prvi put da su premijer i obitelj bili na audijenciji kod pape. U travnju ove godine među posljednjima je živoga posjetio papu Franju. Kako je izgledao taj susret pogledajte OVDJE.

Poslije toga Andrej i Ana bili su i na posljednjem ispraćaju pape Franje.

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković na ispraćaju pape Franje - 2 Foto: Profimedia

