pohvalili se

Rijetke fotografije: Premijer Plenković na audijenciju kod pape poveo lijepu suprugu i djecu

Piše J. C. , Danas @ 13:33 Celebrity komentari
Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. Andrej Plenković s obitelji u posjeti Papi Lavu XIV. Foto: Afp

Hrvatski premijer Andrej Plenković sa svojom je obitelji boravio u Vatikanu, gdje su imali čast susresti se s Papom Lavom XIV..

Thomasu Markleu amputirana noga
potvrdio njegov sin
Ocu Meghan Markle amputirana noga, liječnici se i dalje bore za njegov život
Pobjednik Eurosonga Paul Harrington se oglasio o povlačenju Irske
predstavnik irske
Bivši pobjednik Eurosonga oglasio se o bojkotu protiv Izraela: "Imat će utjecaj"
Kako danas izgleda Sigourney Weaver?
glumačka ikona
Kako danas izgleda legendarna Ripley? Objavljene su njene nove fotke
Aleksandra Milinković Dadić čeka prvo dijete s trenerom Vatrenih Marinom Dadićem
baš divno!
Hrvatska voditeljica i kondicijski trener Vatrenih čekaju prvo dijete: ''Level up!''
U pucnjavi teško ozlijeđene dvije žene: Jedna je preminula, počinitelj u bijegu
Na sjeveru Hrvatske
Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
Detalji ubojstva u Međimurju: Preminula žena bila je majka troje djece i trudna
"Sestri se bore za život"
FOTO Svjedoci brutalnog ubojstva trudne žene u šoku: "Scene su bile neopisive, neopisive, ne može vam to opisati čovjek!"
Objavljena fotografija ubojice iz Međimurja
Potraga
Objavljena fotografija ubojice: Traže ga u dvije države, policija upozorila građane
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
