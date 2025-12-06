Našu misicu na špici su svi zaustavljali za fotografiju, nakon svjetskog izbora prava je zvijezda

Subotnja zagrebačka špica zasjala je posebnim sjajem nakon što se na njoj pojavila misica Laura Gnjatović, tek pristigla sa svjetskog izbora ljepote.

Nakon povratka sa izbora za Miss Universe, misica Laura Gnjatović ponovno je zasjala – ovoga puta na zagrebačkoj špici, gdje je izazvala pravo oduševljenje prolaznika.

U elegantnom zimskom izdanju, Laura je privlačila poglede gdje god se pojavila. Dugi kaput od umjetnog krzna, chic čizme na petu i decentni make-up savršeno su naglasili njezin prepoznatljivi glamur. Nije trebalo dugo da je brojni obožavatelji zaustave kako bi se s njom fotografirali. Laura je strpljivo i sa širokim osmijehom pozirala svima, šireći pozitivnu energiju i toplinu.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Posebnu pažnju privukli su trenuci kada su joj se pridružile i bivše misice, Natalija Prica, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović, s kojima je rado stala pred objektive.

Natalija Prica, Laura Gnjatović, Marijana Kužina i Ivana Mišura Vlaović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, naša Laura na svjetskom izboru plasirala se u top 30. Trenutaka s izbora prisjetite se OVDJE.

