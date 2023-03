Naša pjevačica o karijeri i fizičkim transformacijama: ''Imam glas koji bi trebao malo više prostora nego moje kile''

Hrvatska pjevačica Martina Vrbos davno se proslavila nastupajući kao prateći vokal velikanima poput Šerbedžije, Balaševića i Arsena Dedića, ali i svojom solo karijerom. Ova svestrana glazbenica sreću je pronašla u Beogradu gdje se udala i postala majka dvoje djece, a Dorotei Filipaj za In magazin je otkrila sve o preprekama u karijeri, borbi s kilogramima i ulozi majke.

Novom je emotivnom baladom pokazala da joj leže svi glazbeni stilovi.



''Dobro je što mogu napisati pjesme različitog žanra. Sad smo maloprije pričale, evo ne samo za sebe, nego i za Maju Šuput. ''Noćas'' je nešto što ja ne bih pjevala, ali vidiš kako je dobro ispalo za Maju. Tako da i ovo sad što slijedi nakon ''Zašto mi ne daš da te volim'' je opet nešto potpuno drugačije'', objasnila je Martina Vrbos.

39-godišnja glazbenica dijelila je pozornicu sa Šerbedžijom, Letom 3 i brojnim drugim imenima, a s posebnom se nostalgijom prisjeća Đorđa Balaševića.



''Super je bio čovjek, znam, bili smo tad u Novom Sadu i on je imao čak i neku kafanu u kojoj smo mi poslije koncerta išli i družili se. Tako da stvarno jesam prošla svakakva imena kroz svoje glazbeno odrastanje. Ne svakakva nego najveća'', priča Martina Vrbos.

Jedno od najvećih je svakako suradnja njezina benda iz mladosti Putokazi s legendarnim Gibonnijem na pjesmi Libar.

Naime, Martina je na samom početku svoje karijere, prije 22 godine, napisala i otpjevala dio Libra, no i danas mnogi ne znaju što te riječi zapravo znače.



''Trebalo je zvučati to kao da zvuči francuski, ali to je bio helejski. Helejski je bio kao jezik vila. To je zapravo izmišljeni jezik i to je bila cijela ideja samog Libra'', govori Vrbos.

Poznata je i po transformacijama fizičkog izgleda, a često su njezine promjene u kilaži punile naslovnice.



''Znaš, ako ti napišeš, Martina je izdala ''Zašto mi ne daš da te volim'' ili - Martina je smršavila 50 kilograma. Ajmo sad, šta otvaraš? Otvaraš ovo gdje je smršavjela, ja samu sebe otvaram i kažem "Bože stvarno sam smršavjela, daj da vidim....

Uvijek je kilaža bila važnija nego moje pjevanje. Što je žalosno jer ja mislim da ja stvarno imam glas koji bi trebao malo više prostora nego moje kile.", priča Martina.

Prije osam godina, udala se za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića, a postala je i majka. Kosta i Mila njezini su najveći obožavatelji.



''Možda nisam najspretnija mama u nekim stvarima za koje se podrazumijeva da mame trebaju znati. Mislim, ja radim noć pa kad se ustanem ujutro, ja kasnim u vrtić, kasne djeca. Ali sam mama puna ljubavi, srdačna, puno pjevam i igram se s djecom'', govori Martina.

Priznaje, pak, da se i dalje bolje snalazi na pozonici nego u kuhinji.



''Kaže meni moj muž - jao nikada nema ništa za jesti u kući. Ja jadna dok dođem i nekako ništa mi ne uspjeva. Ja kažem mami sad, ono hoću ispeći kokicu i krumpir i ništa mi ne uspije, sve mi izgori. Znaš kad ti jednostavno kuhanje ne ide'', sasvim iskreno je priznala Martina.

Možda nije najbolja kuharica, ali je iznimno talentirana glazbenica snažnog vokala, koja je uvijek svoja.

