Naša glumica pokazala nikad tanji struk i kako joj pristaje odjeća koja joj prije nije bila dobra: "Kad kupiš pa ne vratiš"

Ana Begić Tahiri objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u zaboravljenim komadima odjeće koji joj danas pristaju kao saliveni.

Naša televizijska i kazališna glumica Ana Begić Tahiri na svom je profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u bijelom od glave do pete i pritom pokazala nikad vitkiju liniju i goli trbuh.

"Kad kupiš pa nije dobro, pa ne vratiš, pa zaboraviš, pa ga opet nađeš", napisala je Ana i dala naslutiti da je u ormaru pronašla zaboravljene komade odjeće koji joj prije nekog vremena nisu pristajali, no sada joj stoje kao saliveni.

"Prezgodna ste madam", "Ja iskreno još nisam vidio da vam nešto loše stoji", "Wooow", "Top", "Predivna ženo", "Sreća", neki su od komentara koje su joj uputili njezini pratitelji.

Ana je krajem prošle godine izgubila 15-tak kilograma i to nakon što je imala problema sa zdravljem.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine. Mada su mi rekli, kad uđeš u 40.-e to ti je najljepši period tvog života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i eto jedan hormonalni poremećaj teški. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene”, ispričala je Ana u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Kaže kako ju kritiziraju jer nikada ne doručkuje, a večera obično nakon predstave jer punog trbuha, dodaje, i nije baš lako glumiti. Ljubitelj je svega u prehrani, i ne uskraćuje si ništa!

“Danas smo pričali o tome na probi u kazalištu. Da imaš jedno jelo koje bi izabrao da jedeš doživotno bila bi sarma, jer tu imaš i meso i zelje i rižu! I prodala bih se za slatko", priznala je.

Ana u posljednje vrijeme ne prestaje oduševljavati pratitelje na društvenim mrežama svojim izgledom i mnogi se slažu da nikad nije izgledala bolje. U životu joj je najveća podrška njezina obitelj, a jednom je prilikom istaknula kako su joj suprug i kći u isto vrijeme najbolji i najgori kritičari.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rita Ora opet je pokazala fantastičnu figuru u oskudnim modnim kombinacijama, neki su joj uputili molbe: ''Povedi me sa sobom!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Sjećate se kad je Severina ljubila osam godina mlađeg Hercegovca Matu? Bio joj je podrška u trenucima kada ju je javnost osuđivala