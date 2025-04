Preminuo je glumac kojeg pamtimo po ulogama u ''Herculesu'' i ''Xeni'', zadnje dane proveo je u mukama

Preminuo je glumac Robert Trebor, tužnu vijest potvrdila je njegova supruga.

Preminuo je glumac Robert Trebor, najpoznatiji po ulozi trgovca Salmoneusa u serijama "Hercules: The Legendary Journeys" i "Xena: Warrior Princess".

Umro je 11. ožujka 2025. u dobi od 71 godine nakon dugog mučenja sa sepsom, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Deirdre Hennings za Hollywoood Reporter.

Robert Trebor Foto: Afp

Robert Trebor, rođen kao Robert Alan Schenkman 7. lipnja 1953. u Philadelphiji odrastao je u Philadelphiji, a pokazivao je interes za glumu već u tinejdžerskim godinama. Pohađao je satove glume i sudjelovao u lokalnim kazališnim skupinama. Diplomirao je na Sveučilištu Northwestern 1975. godine. ​

Karijeru je započeo nastupima u kazalištu, a prvi veći uspjeh postigao je glavnom ulogom u mjuziklu "How to Succeed in Business Without Really Trying" na St. Joseph's Summer Music Theatre Festivalu. Na filmu je debitirao 1980. godine u filmu "Gorp". Godine 1985. zapaženo je portretirao serijskog ubojicu Davida Berkowitza u televizijskom filmu "Out of the Darkness". ​

Robert Trebor - 3 Foto: Profimedia

Najpoznatiji je po ulozi Salmoneusa, trgovca u serijama "Hercules: The Legendary Journeys" i "Xena: Warrior Princess", pojavljujući se u 20 epizoda "Herkula" i četiri epizode "Xene". Njegov lik, prvotno planiran za samo dvije epizode, postao je omiljen među gledateljima, što je dovelo do proširenja njegove uloge. ​

Robert Trebor - 1 Foto: Screenshot

Trebor je također imao zapažene uloge u filmovima poput "The Purple Rose of Cairo" (1985), "52 Pick-Up" (1986), "Talk Radio" (1988) i "Hail, Caesar!" (2016). ​

Godine 2012. dijagnosticirana mu je leukemija, nakon čega je 2013. godine prošao transplantaciju matičnih stanica. Preminuo je 11. ožujka 2025. u Los Angeles Medical Centeru od komplikacija povezanih sa sepsom. Iza njega je ostala supruga Deirdre Hennings, s kojom se oženio 2012. godine. ​

Robert Trebor - 2 Foto: Profimedia

Osim glumačke karijere, Trebor je bio i autor dviju knjiga, uključujući političku satiru "The Haircut Who Would Be King" iz 2019. godine. Njegov doprinos televiziji i filmu, posebno kroz ulogu Salmoneusa, ostavio je trajan utjecaj na obožavatelje i kolege.​

