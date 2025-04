Thompsonova nova pjesma u samo par sati zasjela na vrh trendinga: ''Nisam njegov fan, ali kad poslušam ovaj tekst...''

Nova pjesma Marka Perkovića Thompsona ''Devedeset neke'' prva u trendingu nakon samo par sati.

Nakon što je rasprodao koncert na zagrebačkom Hipodromu, Marko Perković Thompson razveselio je obožavatelje novom pjesmom.

Objavio ju je jučer, bez ikakve najave, a ime pjesme je ''Devedeset neke''.

Marko Perković Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

U manje od 24 sata od objave zasjela je na vrh hrvatskog trendinga i prestigla Nives Celzijus i njen hit ''Je, bo'me, je''. Nives je ranije prestigla Thompsona i njegovu pjesmu ''Nepročitano pismo'', a sad je on prestigao nju.

Marko Perković Thompson - 6 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pjesma je u 16 sati od objave preslušana skoro 400 tisuća puta.

Komentara ne nedostaje.

''Nisam fan Thomsona, istina, ali kad bolje poslušam i glas, i tekst, čovječe, opravdano je toliko popularan i jest fenomen, jer nisu to prazne riječi, sve ima dubok autentični smisao! Svaka čast! Tako je to kad se udruži muzički talent, životno i ratno iskustvo i kad se pjeva vlastita autorska pjesma i to zvuči uvjerljivo!'', ''Evo sjedim u cocpitu na stajanci i čeka me let od 14 sati, al' suza u oku, uz ove pisme, sa 6 god sam ostao bez oba roditelja, al' nekako se Bog pobrinuo da sam uspio i sad se ježim dok slušam'', ''Bože moj dragi, koja snažna emocija, kao duh i vjera naših ratnika devedesetih'', ''Poslušam pjesmu i prva pomisao je l' mama čula prije mene i je l' joj teško pala, teške stvari je prošla, ali suza krene samo na ovakve pjesme...'', ''Tata ovo je za tebe i za sve rane tvoje koje ti je rat nanio. Tvoja obitelj je uz tebe i nosimo isti križ'', pišu mu fanovi.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

"Dragi prijatelji, vidio sam i doživio od Vas svakakve ljepote, imali smo zajedno puno velikih i emotivnih koncerata, stotine puta uživali u zajedništvu, a i suzu puštali. Bili ste sa mnom i u radosti i u tuzi, ali... ovaj put ste me zaista neizmjerno iznenadili! Bez vas ovo ne bi bilo moguće! Imam najvjernije fanove i publiku na svijetu!", napisao je uz pjesmu.

"Hvala vam od srca, a ponajprije hvala dragom Bogu na ovome zajedništvu i ljubavi koje nam je darovao. Zajedništvo je naša snaga! Čuvajmo jedni druge! Bog i Hrvati! Vaš Marko", poručio je za kraj.

Pjesmu je napisao u suradnji s Nenom Ninčevićem s kojim je radio i na hitu ''Ako ne znaš šta je bilo''.

Marko Perković Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Pripreme za Thompsonov spektakl na Hipodromu već su počele, doznali smo detalje, a pogledajte ih OVDJE.

Pojavilo se upozorenje o kartama za Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu, o čemu se radi pisali smo OVDJE.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Thompson pokrenuo trendove i na TikToku! Ova žena je zbog njega postala viralna, a što radi pogledajte OVDJE.

