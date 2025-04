Ovaj čovjek napisao je neke od najvećih hitova koje znate: ''Moja pjesma bila je i na Eurosongu''

Darus Despot predstavio se u showu ''Tko to tamo pjeva'', a tim povodom razgovarali smo s njim.

U prošloj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' finalni duet sa Sandijem Cenovom otpjevao je Darus Despot koji se predstavio kao TV voditelj.

Darus Despot u ''Tko to tamo pjeva'' - 5 Foto: Nova TV

Njegovo ime nekima će biti poznato, a nama se malo bolje predstavio te otkrio ponešto o svom životu koji nije bio lak.

Darus Despot u ''Tko to tamo pjeva'' - 7 Foto: Nova TV

''Jedno fantastično iskustvo. Moja prva suradnja s produkcijom Nove TV (nadam se ne i posljednja) i imam samo riječi hvale. Nastala su divna nova prijateljstva i obnovljena neka stara nakon godina neviđanja. Pun sam predivnih dojmova'', govori nam.

Tko ga se od panelista najviše dojmio?

''Alka i Vinča... Nevjerojatni su... Najteže mi je bilo ostati ozbiljan i ukočen zbog njihovih komentara, čak mislim da sam u jednom trenu i popustio i nasmijao se. S Alkom sam užicao i fotku. Obožavam ju već desetljećima i kao kolegicu, vrhunsku hitmejkericu, ali i kao prekrasnu, prelijepu, inteligentnu damu britkog jezika.''

Darus Despot i Alka Vuica Foto: Privatna arhiva

Darus je na sceni od 90-ih godina, a malo tko zna da je napisao neke od najvećih hitova poznatim izvođačima regije poput ''Piromana'' Bobana Rajovića. Surađivao je i s Majom Šuput, Sandrom Afrikom... Čija mu je suradnja bila najdraža i zašto?

''Da, svako malo mi se dogodi da neka od tih velikih zvijezda kojima sam pisao hitove u nekom intervjuu spomene mene kao autora pa mi stignu gomile poruka od pratitelja koji budu ugodno iznenađeni. Čak je moja pjesma i na Eurosongu bila 2008., predstavljala Sloveniju. Najdraža mi je suradnja s umaškom grupom Karma s kojima sam u toj suradnji napravio neke njihove najveće hitove i poharali smo tad top ljestvice 16 država na 3 kontinenta, a pjesma "Amore mio" i danas je megahit u Vijetnamu. Također sam ponosan i na suradnju sa Željkom Joksimovićem s kojim sam u koautorstvu napravio predivnih 9 pjesama za pjevačice Lolu i Jasminu Ćirović. Ponosan sam i na prvi hit koji sam napisao za veliku regionalnu zvijezdu Bobana Rajovića, pjesmu "Piroman" po kojoj je dobio i nadimak.''

I sam ima puno pjesama.

''Da, neke pjesme koje napišem budu, baš, samo moje i ne mogu ih nikom prodati nego ih sam snimim. Izdvojila se pjesma "Moja bebo" koja mi je do nedavno bila najveći hit dok mi čuveni hitmejker Dušan Bačić, a inače moj veliki prijatelj, nije dao pjesmu "Zadnji dukat" uz čuveni refren "Nek me moje društvo ne zaboravi..." pjesma je tolikom brzinom postala tako veliki hit da danas praktično nema zabave u Hrvatskoj gdje se ta moja pjesma ne traži i ne svira. Presretan sam zbog toga. Uskoro izlazi i moj novi single "Konobarice" u istom, narodno - kafanskom điru.

Darusu je veliki idol Željko Samardžić, zašto baš on?

''On je spoj svega što cijenim kod istinske zvijezde. Pjesme su mu takve da se automatski povežem s njima. Kako s onim velikim hitovima poput "Stari lav" tako i s manje poznatim, a predivnim, poput "Ko da ženu nikad nisam vidio". On je zaslužan i što sam ja počeo pjevati, a ne biti samo autor. Željko, srdačan i iskren kakav je, objasnio mi je na svom primjeru da nikad nije kasno za započeti pjevačku karijeru. Uvijek ću mu biti zahvalan na tome. Danas živim prekrasan život radeći ono što najviše volim.''

Prošle godine otvoreno je govorio o svojoj borbi s depresijom zbog koje si je pokušao oduzeti život.

''Nažalost, cijeli život, od osnovne škole naovamo, borim se s depresijom. Sam sa sobom to nekako rješavam. Uz puno edukacije i rada na sebi. To sam prošle godine podijelio javno jer sam bio zabrinut zbog informacije da smo po broju samoubojstava u vrhu svjetskog prosjeka, i puno meni bliskih ljudi imali su, nažalost, te teške situacije u obitelji pa sam u jednoj emisiji ispričao kako sam si davne 1994. pokušao oduzeti život i koliko sam danas presretan što tad nisam uspio. Nadam se da je ta moja priča bar neke osobe odvratila od tog čina jer noć je uvijek najcrnja prije samog svitanja, a jutro je uvijek pametnije od večeri.''

Darus Despot Foto: Zorica Turković

U čemu je tada pronašao snagu za nastaviti dalje?

''Upravo u radu na stvaranju novih pjesama. Krenuo sam odlaziti na vrata nekih najpoznatijih producenata, aranžera, izdavačkih kuća i nuditi svoje pjesme. I krenulo je. Ali to vam je borba bez prestanka. Bude boljih i gorih dana i godina, ali nikad se ne smijemo predati. Nakon lockdowna pojačala mi se depresija i bezvoljnost pa sam na nekoj online edukaciji vidio da mi treba svakodnevni hobi i odlučio sam da to bude snimanje videa kako pričam viceve i objavljujem to na sve društvene mreže. Najčešće su to vicevi baš na moj račun. Brojni pratitelji mi svakodnevno zahvaljuju što im, kako kažu, popravim dan, a nema mi ljepše nagrade od toga.''

Danas radi i kao TV voditelj, kako se odlučio na tu ulogu?

''Još sa 16 godina bio sam radijski voditelj emisije "VU metar" Vukovarskog radija. Poslije sam u još par navrata bio radijski voditelj na još 3 radijske postaje u 3 različita grada. Da bih 2007. bio po prvi put i TV voditelj svoje autorske emisije, a sad sam voditelj TV Aurora u Zagrebu glazbene emisije koja se zove "Zapjevajmo svi". Moj voditeljski poziv došao je nekako prirodno i spontano jer su u pitanju glazbeno - zabavni formati gdje se odlično snalazim, a i moj glas je, kažu, jako dopadljiv publici, uz naravno šale koje redovito prosipam. Na jednom eventu sam gledao mog iskusnijeg kolegu Franju Ridjana i oduševio me totalno. Od tad mi je uzor.''

Darus je na svom profilu podijelio i jedan emotivan videozapis. Naime, zapjevao je u Domu za starije i nemoćne Vukovar gdje je njegova majka. Zajedno su zapjevali na mikrofon, a video pogledajte OVDJE.

Darus Despot s majkom Foto: Instagram

Nastupa li često tamo, kako stariji reagiraju?

''Toliko sam do neba zahvalan Domu za starije i nemoćne u Vukovaru, u Šibenskoj ulici, što su moju majku, mogu reći vratili u život i preporodili. Bila je u jako teškom stanju nakon dvije operacije i kemoterapija. Nije tad htjela nigdje drugdje živjeti. Htjela je baš u taj dom. Dobro se raspitala. Danas kad ju netko vidi nebi nikad ni pomislio da je ikad bila tako teško bolesna. Ona taj dom obožava i sve zaposlene u tom domu kao i štićenike među kojima je našla toliko prekrasnih novih prijatelja pa mi je velika čast i neizmjerno sreća zapjevati im kad god mi se ukaže prilika. Često nastupam diljem Hrvatske jer pjevam pjesme na svom repertoaru koje su i inače najtraženije na mnogim zabavama. Narodne, zabavne, slavonske pa čak i neke hitove osamdesetih, tako da rijetko kad uhvatim vremena, ali bude.''

Darus Despot u ''Tko to tamo pjeva'' - 1 Foto: Nova TV

Za kraj, ispričao nam je priču koja stoji iza njegovog neobičnog imena.

''Darus je perzijskog porijekla. Moja kuma je voljela povijest. Nerijetko moram ljudima pokazati osobnu jer mi ne vjeruju da mi je to pravo ime. U crkvi sam evidentiran kao Mario, moje kršteno ime, ali ga ne koristim. Nekima je teško upamtiti moje ime Darus pa me zovu po prezimenu Despot. U zadnje vrijeme mi se dogodi i da mi viknu "Ej, Dukat" po mom hitu, jer je ta pjesma daleko poznatija od mene. Ja sam najpoznatiji nepoznati pjevač u Hrvatskoj.''

Darus Despot u ''Tko to tamo pjeva'' - 3 Foto: Nova TV

Pomoć postoji – samo se nemojte bojati pitati

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć.

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete dobiti i u županijskim zavodima za javno zdravstvo uz predočenje zdravstvene iskaznice, a uputnica nije potrebna.

Njihove kontakte možete vidjeti OVDJE

Bez obzira osjećate li vi da vam treba pomoć, savjet, razgovor ili mislite da je sve to potrebno nekome u vašoj blizini, nemojte se ustručavati postaviti pitanje. Niti jedan problem nije premali, ničija bol nije zanemariva i za sve postoji rješenje, samo ga treba na vrijeme tražiti, a postoje ljudi kojima se možete obratiti s potpunim povjerenjem i postaviti bilo kakvo pitanje.

Na ovoj poveznici možete pronaći još neke od od programa koji postoje i u kojima možete dobiti stručnu pomoć i podršku.

