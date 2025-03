Tko je pijanist iz našeg glazbenog showa? Svestranog umjetnika gledamo i u hit-mjuziklu!

Sven Pocrnić, Tko to tamo pjeva Nova TV

Sven Pocrnića gledali smo kao tajni glas u showu ''Tko to tamo pjeva?''.

U ovotjednoj epizodi zabavnog showa ''Tko to tamo pjeva?'' kao tajni glas gledali smo Svena Pocrnića koji se gledateljima ispred malih ekrana predstavio kao pijanist. Upravo je to bio povodom da porazgovaramo s mladim glazbenikom, a za Showbuzz je otkrio dojmove nakon emisije, kada je i kako započela njegova ljubav prema glazbi.

Sven Pocrnić, Tko to tamo pjeva - 5 Foto: Nova TV

Kako i zašto se odlučio prijaviti u show ''Tko to tamo pjeva?''

''S obzirom na to da nisam navikao na snimanje u takvom obliku, pogotovo na televiziji, htio sam se okušati u nečemu što bi izazvalo i moje vokalne, a i moje scenske mogućnosti. Uvijek sam volio gledati lipsyncing na američkim talk showovima, pa sam htio probati i kako bi to bilo raditi kod nas. Audicirao sam i Nova TV je procijenila da sam adekvatan za emisiju.''

Što mu je bilo najzanimljivije u emisiji?

''Najzanimljivije mi je bilo stati pred ljude i održavati mirnoću bez da išta odajem o tome kako pjevam, a dojam je fenomenalan jer su uvjeti na televiziji izuzetno profesionalni.''

Sven Pocrnić, Tko to tamo pjeva - 3 Foto: Nova TV

Njegova ljubav prema glazbi počela je još u djetinjstvu.

''Od malena sam uvijek volio biti najglasniji u kući, vrtiću, školi, dramskoj, na treningu i tako dalje, a ljubav prema pjevanju rodila se zapravo iz ljubavi prema glumi, pa kako je dramsku zamijenio zbor, tako je kazalište zamijenilo popularno pjevanje, a sada kada radim oboje, mogu reći da sam izuzetno počašćen time kako me je život lijepo usmjerio.''

Sven predaje u školi pjevanja, glumi u mjuziklima u kazalištu Komedija, a o njegovoj karijeri ispričao nam je i koju rečenicu više.

''⁠Pa Škola Husar&Tomčić zapravo je bila moj početak profesionalnog bavljenja popularnim pjevanjem, te sam ondje otkrio svoj puni potencijal i naporno radio da ga istesam, a kako sam završio s fakultetom u svibnju 2023., dobio sam poziv da tamo postanem novi pjevači mentor i odmah sam ga prihvatio. Što se Kazališta Komedija tiče, nakon dugotrajnih procesa audiciranja, u mjuziklu "Jesus Christ Superstar" igram Annasa kao i moj kolega Jan Kovačić, a u "Jadnicima" igram studenta Feuillya kao dio zbora. Oba su mjuzikla aktualna i aktivna u Kazalištu, tako da ih i dalje imate priliku pogledati.''

Sven Pocrnić, Tko to tamo pjeva - 2 Foto: Nova TV

A svira li i neki glazbeni instrument?

''Završio sam srednju glazbenu školu kao učenik violine kod prof. Ivane Lesić u Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski, kroz harmoniju i solfeggio naučio sam svirati klavir, a sam sam naučio svirati gitaru i ukulele.''

Sven se može pohvaliti i kako je studirao u Irskoj.

''Znao sam da želim nastaviti školovanje u komercijalnoj modernoj glazbi više nego u klasičnoj, pa kako nismo imali sredstava da studiram u SAD-u ili Ujedinjenom Kraljevstvu, odlučili smo se za najpristupačniju opciju engleskog govornog područja, a to je bila Irska i Tehnološko sveučilište u Dublinu, no odmah nakon prvog trimestra u Irskoj, shvatio sam koliko je svijet kojim sam kao mali bio opčinjen kompliciran, te odlučio da ću se vratiti kući čim završim s fakultetom. Skupio sam vrijedno životno iskustvo i po povratku pokušao završiti Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu, no nažalost nisam uspio. Pa ipak, moj je glazbeni put tek na početku.

Sven Pocrnić, Tko to tamo pjeva - 6 Foto: Nova TV

Kada je završio fakultet njegov život put vratio ga je u Hrvatsku, a upravo na odluku da se vrati kući je najponosniji.

''Najponosniji sam na uspješan povratak s inozemnog fakulteta, jer sam osvijestio koliko je doma lijepo.''

Ima li tajni recept s pomoću kojim uspijeva uskladiti sve svoje broje obaveze?

''Tajni recept za usklađivanje svih obaveza jest isti onaj koji me je i doveo do toga da ih toliko imam - moja pristupačnost. Neki ju vide kao manu, neki kao vrlinu, a vama ću reći da procijenite sami.''

A što radi kada ne radi?

''Kuham, vozim, igram igrice, putujem i tražim što još mogu raditi.''

Za kraj nam je otkrio i da je sve postigao uz podršku svoje obitelji, bliskih prijatelja i partnerice Marije.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Jedan hit posebno je dotaknuo Seve na koncertu Bijelog dugmeta u zagrebačkoj Areni!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ni kiša nije spriječila poznate Hrvate da zadnju subotu u ožujku provedu na špici

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo legendarni glumac kojeg je proslavila kultna scena sa Sharon Stone

Pogledaji ovo Celebrity Željko Pervan otvorio dušu o supruzinoj bolesti: ''Trpi bolove svaki dan, teško je to gledati!''

Pogledaji ovo Celebrity ''Ćudoredne mame su šokirane, a ovo su slušale u mladosti!'' Nives u svom stilu odbrusila hejterima

Pogledaji ovo Celebrity Novi problemi za princa Harryja, našao se na meti teških optužbi

Pogledaji ovo Celebrity Usamljeni Harry vijest o Charlesovoj hospitalizaciji saznao iz medija: "Sad je Meghanina rezerva"