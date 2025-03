Velika novost u životu najtraženijeg komičara u regiji: ''Istina je i presretni smo!''

Osim što je jedan od najpopularnijih hrvatskih stand-up komičara, Gorana Vinčića trenutačno gledamo i kao jednog od panelista u showu ''Tko to tamo pjeva''.

Goran Vinčić srca regije je osvojio svojim energičnim nastupima, britkim humorom i nenadmašnom sposobnosti interakcije s publikom, a jednog od najpopularnijih hrvatskih stand-up komičara trenutno možemo gledati i kao panelista u showu Nove TV ''Tko to tamo pjeva''.

S obzirom na hrpu događaja i novosti kako u njegovom poslu, kako na privatnom planu, popričali smo s njim.

Goran Vinčić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Za početak nas je zanimalo kakva je atmosfera na snimanjima showa koji je osvojio Hrvatsku, tko je najveći zafrkant?

''Uz Franu Ridjana i mene koji smo dežurni bacači šala, najveći zafrkant je, nećete vjerovati, Alka Vuica! Ta žena je toliko duhovita i draga da mi je žao da se nikada nije okušala u komediji. Atmosfera je uvijek sjajna, čak i kad smo umorni bude nešto nepredviđeno pa nas zabavlja. Produkcija se pobrinula da nam ništa ne fali, tako da neometano možemo stvarati sjajnu emisiju'', otkrio nam je Goran pred kojim je nastup na Šalati povodom 10 godina karijere.

Goran Vinčić - 1 Foto: Nova TV

Što priprema? Je li ikad mislili da će doživjeti ovakav uspjeh?

''Nadao se jesam, ali nisam mogao sanjati da će se ostvariti i to ovako brzo! Zahvalan sam na svim ljudima koji me prate i dolaze na nastupe, budite uvjereni da će nastup 6.6. na stadionu Šalata biti za pamćenje! Karata je sve manje, a šuška se već o novom terminu!'', otkrio je.

U svojim stand-up predstavama nema dlake na jeziku. Na koje se fore publika najviše smije?

Goran Vinčić Foto: Nova TV

''Rekao bih da se ljudi najviše smiju na fore koje su zapravo o svima nama, o našim nedostacima, blesavim situacijama u kojima se nađemo koje naizgled izgledaju beznadežno, a zapravo su komične. Naravno, tema muško-ženskih odnosa i seksa je uvijek pun pogodak''.

Postoji li neka situacija na nastupima za koju bi volio da se nije dogodila ili neka šala s kojom se učinilo da je pretjerao?

''Baš o jednoj takvoj situaciji pričat ću na Šalati, pa ne želim otkrivati prije nego dođete! Ponekad se desi da prijeđem granicu, ali ne možemo znati gdje su granice ako ih ne prijeđemo. Stand up komedija je prvenstveno tu da zabavi, ako se ljudi mogu šaliti na tuđi račun, trebaju moći i na svoj!'', zaključio je, pa nam otkrio kako vidi budućnost hrvatske stand-up scene.

Goran Vinčić Foto: Instagram/Screenshot

Što bi volio da se promijeni ili unaprijedi?

''Hrvatska stand up scena je najjača u regiji, s najrazvijenijim kolektivima i produkcijom nastupa. To nije hvaljenje, to je činjenica! Jedino što bih promijenio je izostanak pravog comedy kluba u kojem bi samo nastupali stand up komičari. Vjerujem da će se naći netko tko dovoljno voli stand up komediju da otvori takav klub, posla će sigurno imati!'', kaže.

Postoji li neka tema koju se uvijek trudi izbjegavati u svojim nastupima?

In Magazin: Goran Vinčić - 1 Foto: In Magazin

''Mišljenja sam da se treba šaliti sa svim, ne bi smjela postojati cenzura, za mene osobno postoje stvar o kojima ne bih pisao fore, ali mi ne pada na pamet da zabranim drugom da se šali o tome. E sad, šala može biti loša i čak uvredljiva, ali to je odgovornost koju moramo prihvatiti''.

SplickaScena ili Lajnap?

Goran Vinčić - 3 Foto: Instagram

''BIS comedy! Drage su mi kolege iz oba kolektiva, svi odlično rade, Aleks Curać Šarić mi je prijatelj kao i Josip Škiljo, tako da me posebno vesele njihovi uspjesi''.

U natrpanom rasporedu uvijek pronađe vremena i za svoju obitelj. Je li istina da je treće dijete na putu? Hoće li biti i treći sin ili stiže princeza?

Goran Vinčić - 19 Foto: Instagram

''U zadnje vrijeme sve više cijenim trenutke za svoju obitelj, sve što radim radim i za njih. Istina je da dolazi dijete, presretni smo! Još uvijek ne znamo što će biti, ali se nadam da će biti duhovito na tatu i lijepo na mamu!'', rekao nam je Vinča u svom stilu.

Tko ima zadnju riječ, on ili supruga Miroslava?

Goran Vinčić - 10 Foto: Instagram

Goran Vinčić - 20 Foto: Instagram

''Žena mi je rekla da napišem da ja imam zadnju riječ!''.

Kakvi su Zoran i Bogdan, jesu li povukli humorističnu crtu na tatu?

''Boki je još mali, a Zoki je pravi zvrk! Podsjeća me na mene kad sam bio mali, nemiran je i svašta propituje, pa često žena i ja umiremo od smijeha na njegove izjave'', a nas je zanimalo koliko mu je važno imati ozbiljan pristup roditeljstvu iako je stand up komičar.

Koje vrijednosti planira prenijeti na svoju djecu?

''Trudim se da djecu odgojim da prije svega budu dobri ljudi, a svakako se nadam da će biti bolji od mene. Svijet je ponekad okrutno mjesto, ali verujem da će oni biti svjetlo u tom mraku'', kaže.

In Magazin: Goran Vinčić - 3 Foto: In Magazin

Dolazi iz jednog slavonskog sela, što njegov kraj kaže na njegov uspjeh? Ponose li se Vinčom, čovjekom iz naroda?

''Ja sam iz malog sela Mirkovci pokraj Vinkovaca, kroz svoj rad sam se trudio pokazati ljudima da se ne treba stidjeti ako ste sa sela, jer selo nas hrani i bez sela nema nas! Često mi priđu ljudi iz Slavonije, dolaze na nastupe i sretni su što ih predstavljam u najboljem mogućem svjetlu. Što bi rekao Vlado Bašić: “Uvijek kaži ponosno, volim te Slavonijo!”, zaključio je.

