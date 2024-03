Naš glazbenik i voditelj iskreno progovorio o najtežem periodu u životu: "Sretan sam što sam ostao živ, to više nikada ne bih pokušao"

Darus Despot u emisiji "Ispovest" pričao je o depresiji, zbog koje si je pokušao oduzeti život.

Hrvatski glazbenik i voditelj Darus Despot gostovao je u emisiji "Ispovest" na Nova.rs, gdje je iskreno progovorio o teškim životnim trenucima.

Daus se na estradi pojavio 90-ih godina prošlog stoljeća, prvo samo kao tekstopisac, zatim i kao pjevač, a njegova prva pjesma bile je "Nedostaješ mi". Napisao je i neke od najvećih hitova grupe Karma, Maje Šuput, Ivana Zaka, Lidije Bačić, Sandre Afrike i mnogih drugih glazbenika. Prošle godine je s jednim od najpoznatijih regionalnih hitmejkera Dušanom Bačićem snimio pjesmu "Zadnji dukat", koja je postala hit u Srbiji.

Rođeni Vukovarac u emisiji je pričao o svojoj karijeri u glazbi, ali i kao voditelja na radiju i televiziji, a progovorio je i o borbi s depresijom, zbog koje si je 19994. godine pokušao oduzeti život.

"To je mnoge šokiralo kada sam izjavio. Imao sam puno pratitelja na mrežama jer sam snimao viceve. Brat moje djevojke se ubio, brat moje prijateljice ubio se nedavno, raznio se bombom. Ja to nikada više ne bih pokušao, sjećam se trenutka kada sam se probudio u bolnici vezan za krevet i sjećam se sreće što sam ostao živ. Želio sam snimiti jedan video, jer meni se cijeli život završio tada", prisjetio se.

"Ljudi moraju shvatiti u kakvu fazu dođe ljudsko biće koje se želi ubiti, njima to dođe kao normalan slijed događaja. Mene su našli ukočenog. Jedan čovjek iz firme za koju sam radio je legao na telefon jer je bila greška u disku, i tata se javio na telefon i došao je kod mene u sobu reći mi to i našao me ukočenog s pjenom u ustima, oni su mene ispirali, bio sam u komi 24 sata, nisu znali hoću li preživjeti. Samo sam želio snimiti taj video i reći ljudima što sam ja napravio u životu nakon toga, a stvarno sam napravio čudo", dodao je.

U puno svjetlijem tonu, podijelio je i jednu anegdotu vezanu uz pjesmu "Piroman" koju je 2019. napisao Bobanu Rajoviću.

"Tada sam upoznao Bobana Rajovića, on je došao iz Danske, snimio je cijeli album i njegova urednica izdanja mi je rekla da njemu treba nešto brže. Sjedili smo u jednom kafiću Kobac, Kon i dolazi on s Ljiljanom Jevremović, ona je pisala megahitove tada. Tada je izgorio studio jednog popularnog showa. I meni je bilo u glavi – zamisli piromana koji pali ženska srca i pjesma je nastala tu za stolom u kafiću. Boban mi je rekao da je plakate Boban Rajović morao preštampati i piše Boban Piroman jer su ljudi tražili Bobana Piromana", prisjetio se Darus.

Pomoć postoji – samo se nemojte bojati pitati

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć.

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete dobiti i u županijskim zavodima za javno zdravstvo uz predočenje zdravstvene iskaznice, a uputnica nije potrebna.

Njihove kontakte možete vidjeti OVDJE

Bez obzira osjećate li vi da vam treba pomoć, savjet, razgovor ili mislite da je sve to potrebno nekome u vašoj blizini, nemojte se ustručavati postaviti pitanje. Niti jedan problem nije premali, ničija bol nije zanemariva i za sve postoji rješenje, samo ga treba na vrijeme tražiti, a postoje ljudi kojima se možete obratiti s potpunim povjerenjem i postaviti bilo kakvo pitanje.

Na ovoj poveznici možete pronaći još neke od od programa koji postoje i u kojima možete dobiti stručnu pomoć i podršku.

