Lepa Brena se oglasila nakon operacije, evo kako se sada osjeća: "Svi u kući me..."

Lepa Brena je na Instagramu objavila u kojoj fazi je trenutno njezin oporavak nakon ozljede gležnja tijekom koncerta u Zagrebu.

Nakon operacije gležnja, na kojoj je završila zbog ozljede zadobivene padom snimatelja na trećem zagrebačkom koncertu, Lepa Brena je puštena na kućni oporavak.

Kako bi umirila zabrinute fanove, regionalna zvijezda je objavila status svog oporavka te se zahvalila na porukama.

"Hvala vam za svu podršku i ljubav. Hvala za sve poruke i poklone koje dobijam svakodnevno. Ja se osjećam sjajno. Odmaram se, oporavljam se, svi u kući me maze i paze... A moj tim i ja vam punom parom pripremamo nešto još bolje. Tako da.... pripremite se. Show must go on!", napisala je Brena.

Novi datumi dva preostala zagrebačka koncerta su 21. i 22. ožujka, a u međuvremenu će Brena odraditi koncert za doček. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je došlo do ozljede, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ni oblaci i hladno vrijeme nisu spriječili poznate da dođu na špicu, osjećala se blagdanska atmosfera

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Sjećate se njega? S godinama se riješio zaštitnog znaka, a oženio se slavnom pjevačicom, s kojom ima i sina!