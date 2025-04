Upoznajte simpatičnu Pere Macan, ovo joj je bio najveći izazov: ''Htjela sam da ne zvuči umjetno''

Tea Ljubešić u Kumovima je utjelovila Peru Macan, a za naš portal otkrila je nešto više o sebi.

Teu Ljubešić već nekoliko tjedana u Kumovima gledamo kao Peru Macan.

Pere je studirala u Americi pet godina, a sad se vratila u Zaglave u kojima ne nedostaje drame.

Simpatična Tea Koja ju je utjelovila otkrila nam je nešto više o sebi i ulozi koja joj je promijenila život.

Tea Ljubešić - 4 Foto: Privatan album

Za početak, kako se snašla kao Pere?

''Veliki izazov bio mi je naglasak, tj. dijalekt. Željela sam da ne zvuči umjetno. Oko toga mi je puno pomogla Anica Kontić. Još uvijek mi neke riječi pobjegnu, ali trudim se. Sreća je što je puno glumaca tamo ''od dolje'' pa uvijek mogu nekoga pitati za pomoć. U svakom liku kojeg igram trudim se naći život, a ne igrati sliku. Ne ostati na površini. Ne igrati plošno. To pokušavam uvijek pa tako i ovdje.''

Kako je raditi na Kumovima, kakva je atmosfera?

''Došla sam u jednu uhodanu ekipu. Nikad prije nisam radila nešto slično. Sve je jako brzo, vrijeme je kao neki diktator tamo, svi su profesionalni, snima se jedno za drugim, ponekad (često) i preko 20 scena dnevno. I u tom pogonu svega toga, u mraku studija, na svjetlo izađu ljudi. Cijela je ekipa divna. Baš dobri ljudi. Našla sam tamo i neke nove prijatelje, a jedan gospon gaffer Okun i gospon snimatelj Jegulja imaju i kafić pa se tamo svi okupimo i družimo.''

Tea Ljubešić - 5 Foto: Privatan album

Postoje li sličnosti između nje i Pere?

''Pere je lik koji je od mene privatno dosta različit. To je isto bio dio izazova. Ja imam 25 godina, ona 19. To je već ogromna razlika, pogotovo u tom periodu života kad nam se čini da se sve oko nas mijenja, a i stvarno se mijenja… A i mi se mijenjamo. Da sad krenem nabrajati osobine, preklopilo bi ih se dosta, ali je razlika i u manifestaciji tih osobina i u nekom njihovom usmjerenju.''

Tea Ljubešić - 3 Foto: Privatan album

Publika ju je već imala priliku upoznati u nekoliko serija i filmova.

''Studentica sam glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Prije glume, tri sam godine studirala primijenjenu kemiju na FKIT-u. Trenirala sam, jako dugo, košarku. Završila osnovnu glazbenu školu, glavni instrument bila mi je gitara. Malo sviram i klavir, ali jako malo. Ove godine sam imala priliku raditi na predstavi ''Zločin i kazna'' u režiji Jerneja Lorencija i to su mi bila najljepša dva mjeseca u životu. U ta sam dva mjeseca naučila više nego u proteklih 5 godina. Beskrajno sam zahvalna na tom iskustvu. Prvu ''veću'' ulogu, što god to značilo, nakon upisa na ADU, odigrala sam u kratkom diplomskom filmu ''Čeljade'' redateljice Martine Marasović. Snimala sam i film ''Otapanje vladara'' koji je sad imao premijeru na IFFR-u, a režiju potpisuje Ivan Salatić. Također, s Matom Ugrinom sam, prije par mjeseci, završila snimanje njegovog debitantskog dugometražnog filma ''Sitni lopovi'' u kojem igram svoju prvu glavnu ulogu. Imala sam baš puno sreće i radila s nekim super ljudima do sad. Dali su mi priliku igrati kompleksne likove u važnim pričama.''

Tea Ljubešić - 2 Foto: Privatan album

Da može utjeloviti bilo koga iz bilo kojeg filma ili serije, što misli koja uloga bi joj najbolje pristajala?

''Ne znam koja bi mi uloga najbolje pristajala, ali da mogu birati, u nekom utopijskom svijetu, voljela bih da me zovu Haneke, Vinterberg, Kieslowski ili Pawlikowski… ili bilo tko, tko ima želju i volju i ideju.''.

Tea Ljubešić - 1 Foto: Privatan album

Ima li neke neostvarene glumačke želje?

''To je najteže pitanje. Ako izuzmem dio odgovora na ovo pitanje, dio za koji nisam sigurna ni da mogu opisati riječima, i uzmem samo ovaj drugi dio, rekla bih da želim pričati važne priče. Želim kazalište i film koji mogu promijeniti. Ne mora to biti revolucija, dovoljan je jedan osmijeh ili jedna suza, jedan ''popravljen dan'', dovoljno je da se jedan čovjek zapita oko svojih stavova. Želim ukazati na probleme u društvu, istom tom društvu. Film i kazalište imaju veliku moć, mogu govoriti. Oni su konstrukcija izmišljenog svijeta, ponekad i apstraktnog svijeta, koja govori o pravom svijetu.''

A što Tea radi kada ju ne gledamo na malim ekranima?

''Već sam u jednom intervjuu rekla da gledam filmove, čitam knjige, slušam muziku, družim se s prijateljima, a najviše samo sjedim i razmišljam, a kako se ništa od tad nije promijenilo…''

Tea Ljubešić - 6 Foto: Privatan album

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Amerikanka hrvatskih korijena o svojim počecima u golfu: ''Govorili su mi da sam uspjela preko kreveta''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Svi se čude uspješnom braku snagatora i plavuše koja je vršnjakinja njegove kćeri

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto je vijenac Harryja i Meghan za Philipov sprovod bio toliko drugačiji od ostalih?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ona je majka najveće pop senzacije na svijetu, no preživjela je nešto što nijedna tinejdžerica ne bi smjela

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni reper Eminem je postao djed, iza imena prinove krije se baš posebno značenje!

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj čovjek napisao je neke od najvećih hitova koje znate: ''Moja pjesma bila je i na Eurosongu''

Pogledaji ovo Celebrity Kuhara iz našeg glazbenog showa već smo gledali na malim ekranima: ''Sigurno niste očekivali...''