Zbog uloge koja ju je proslavila prolazila je pravi pakao, a sada stižu vijesti koje su rastužile njezine obožavatelje

Tippi Hedren proslavila se u filmu "Ptice" na čijem je snimanju prolazila torturu, a danas se svoje glumačke karijere više ne sjeća.

Legendarna holivudska glumica Tippi Hedren bori se s demencijom i ne sjeća se svoje karijere, najnovija je vijest o njezinu zdravstvenom stanju, koju su potvrdili njezini predstavnici i koja je rastužila obožavatelje.

Danas 94-godišnja Tippi najpoznatija je po svojoj ulozi u filmskom remek-djelu Alfreda Hitchcocka "Ptice" iz 1963. godine, a vijest o njezinoj bolesti pročula se nakon što je španjolski novinar Gustavo Egusquiza zatražio intervju s njom. Njezin tim javio mu je kako glumica više nije u mogućnosti davati intervjue zbog zdravstvenih razloga.

"Ona ima demenciju i ne može se uopće sjetiti svoje karijere.

Upravo je napunila 94 godine i, nažalost, vrijeme je učinilo svoje. Ovo je poražavajuća vijest za obožavatelje Tippi Hedren diljem svijeta. Nažalost, njezin mi je agent potvrdio da Tippi boluje od demencije i da se ne može sjetiti svoje karijere. To je teška situacija za nju i njezinu obitelj", izjavio je Egusquiza prenosi Daily Mail.

Tippi je nedavno proslavila svoj 94. rođendan, a putem društvenih mreža čestitala joj ga je i njezina kći, također filmska zvijezda Melanie Griffith.

Legendarna glumica proslavila se glumeći glavnu ulogu u Hitchcockovu filmu "Ptice", horor-trileru o gradu koji napadaju istoimene životinje. No Tippi je snimanje i odnos s redateljem ostao u gorkom sjećanju, jer ju je on navodno podvrgavao okrutnom tretmanu na setu kako bi izvukao više iz njezine glume. To je uključivalo pričvršćivanje živih ptica na njezino tijelo gumicama, a o čemu je pisao i Lawrence Leamer, autor knjige "Hitchcockova plavuša: Nezaboravna žena iza redateljeve mračne opsesije". To iskustvo ju je prestravilo, jer bi ptice kljucale blizu njezinih očiju i po licu. Kao dodatak svemu tome, glumica je bila izložena salvi najprljavijih Hitchcockovih šala i uvreda, tvrdi Leamer.

Bivšu manekenku u filmsku je industriju upravo uveo Hitchcock, koji ju je vidio u reklami prije nego što ju je angažirao u "Pticama", a kasnije je glumila i u hit-filmovima "Marnie", "Ptice II" i "Pacific Heights".

Njezin rad donio joj je zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih, kao i Zlatni globus za najperspektivniju novu glumicu 1964. godine. Tippi je bila glasna aktivistica za prava životinja, s posebnim interesom za velike mačke, koje je čak udomljavala, uključujući lava Neila, kojeg je zapravo držala kao kućnog ljubimca. Lavove je zavoljela 1969. godine dok je snimala jedan od filmova u Africi, a inspiraciju za snimanje filma "Roar" dobila je nakon posjeta rezervatu za divlje životinje. Film je tada bio proglašen najopasnijim filmom ikada snimljenim, a Hedren je u njemu glumila zajedno sa svojom tada 13-godišnjom kćeri.

Kako bi snimila film, morala je sama odgojiti mladunčad i imala je više od 150 velikih mačaka kod kuće. Međutim, to se pokazalo iznimno teškim i financijski zahtjevnim, a tijekom jednog promotivnog snimanja za glavu ju je ugrizao lav po imenu Cherries.

"Što smo točno mislili riskirajući sve te živote, svojeg tima, životinja, svoje, a najviše od svega, svoje djece, a za ono što je zapravo bilo ništa više od vrlo, vrlo skupog domaćeg filma?", napisala je Tippi u svojim memoarima, a kasnije je promijenila mišljenje o velikim mačkama i izjavila da ih ne treba držati kao kućne ljubimce.

Tippi je inače dobitnica nagrade za životno djelo Humane Society of United States, a poznata je i kao baka glumice Dakote Johnson, jedinom djetetu Melanie i Dona Johnsona.

Tippi se udavala tri puta, prvi put za direktora oglašavanja Petera Griffitha 1952. godine, pa se 1964. godine udala za svog agenta Noela Marshalla od kojeg se razvela 1982. godine, a tri godine kasnije udala se za Luisa Barrenecheu. Par je zajedno proveo jedno desetljeće prije nego što su se razveli 1995. godine.

