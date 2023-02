Antonija Šola o detaljima vjenčanja s 10 godina mlađim Mariom Regeljom: ''Opušteni smo i ležerni, ima puno odanosti...''

Pjevačica Antonija Šola planira vjenčanje s kolegom Mariom Regeljom, i to na Havajima, a David Temelkov uskoro će oženiti hrvatsku voditeljicu u Makedoniji. Vodimo vas na Sajam vjenčanja u Zagrebu, gdje su predstavljeni trendovi za ovu godinu. Posebno zanimanje izazvao je stol za mladence, koji se nalazi u bazenu sa zlatnim ribicama. Kako to izgleda, pogledajte u prilogu In magazina.

Bez obzira na broj gostiju, razinu luksuza, glazbu ili meni, vjenčanju dodajte svoj pečat. Zagrebački Sajam vjenčanja otkrio je must have trendove za ovu godinu.



''Must have je ljubav! Nakon ljubavi dolazi Katar ovaj iza mene, dakle glamur, ali ono što je trend definitivno je ponovno povratak prirodi'', rekla je Ivana Škrlec, vlasnica tvrtke za organizaciju vjenčanja.



Paviljoni od prirodnih materijala i organic koncept ovogodišnji su moto. Sve više mladenki za taj dan bira i više od jedne vjenčanice.



''Ako želimo kratku imat ćemo kratku vjenčanicu, ako želimo imati prozirnu vjenčanicu to je nešto što mladenke trebaju imati, zapravo trebaju ostvariti svoje snove. Taj dan je jedan dan kad možeš ostvariti svoje snove i trebaš to ostvariti'', objasnila je Nerma Mujičić Dautović, vlasnica salona vjenčanica.



Odijela su u pastelnim bojama.



''Trendovi su ovdje da se prate, ali ono što je bitno kod muške mode je stil, to je nešto što se ne može pratiti, to se gradi'', rekao je Damir Matešković, vlasnik trgovine muških odijela.



Mnogo volumena, valovi ili punđa su klasika, a tu su i mrežice.



''Što je potpuno novo, ali i staro, i biti će itekako zanimljivo posebno za one žene koje se odvaže to nositi, biti će sigurno zamijećene i primijećene'', rekla je Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Lokacija je posebno važna. Nogometaš Tin Jedvaj i njegova Dina vjenčali su se na imanju Kas. Kas event & club centar smješten je u okolici Varaždina, usred zelenog perivoja, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture koji datira u daleku 1860.



''Na kasu imamo takozvani powder room koja je soba za mladenku koja je opremljena sa posebhnim kupatilom gdje se ona može na miru šminkati, Dina je imala svoje make up artiste sa sobom koje su poveli gore, u miru su mogli pripremiti Dinu za taj veliki događaj dok sito tako za mladenca, svu nervozu sa kumom može u VIP salonu malo utješiti koji je isto posebno opremljen i ima svoju intimu'', ispričala je Ornela Sabljak, event manager ''Kas event club & center''.



Cvjetne dekoracije prate sezonu.



I glazbenici Antonija Šola i Mario Regelja planiraju vjenčanje.



''Onako opušteni smo i ležerni, ima puno odanosti i povjerenja, tako da sve što treba imamo, a sad da li ćemo se na to odlučiti, vjerojatno hoćemo, ali gledamo da odemo na Havaje ili nešto tako'', ispričala je Antonija Šola.



Hrvatsko makedonsko vjenčanje uskoro će imati pjevač David Temelkov i voditeljica Elena Jung.



''Ne želim raditi umjetno savršenstvo, jednostavno se želim taj dan opustiti, zabaviti i proslaviti sa najbitnijim ljudima'', izjavio je pjevač David Temelkov.



Iz vlastitog iskustva, Sandi za mladence ima samo jedan savjet.



''Pa kako sam ja često gost na svadbama u zadnje vrijeme, ja savjetujem mladencima uvijek jednu stvar, a to je ono što je jedino moguće, a to je - unaprijed se pobrineš za sve sve sve i onda samo dođeš uživat!'', izjavio je Sandi Cenov.



A pokloni mladencima? Jesu li koverte i dalje najpoželjnije?



''Ja bih rekla da se mijenja! I gosti su postali kreativni, od onih personaliziranih, njima dragih poklona pa naravno sve do koverte, ali mislim da ta kreativnost koja senzibilizira njihov interni odnos koji ipak malo budi emocije je puno posebniji i to se novcem ne može kupiti'', rekla je Ivana Škrlec, vlasnica tvrtke za organizaciju vjenčanja.



Jedino što je važno, neka taj dan bude zaista dan iz snova.

