Naš uspješni plesač i influencer iza sebe ima suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama, a sad ga čeka novi izazov: ''Osjećam se kao bačen među vukove, ali kad ću ako ne sad?''

Plesač Luciano Plazibat jedan je od kandidata koje ćemo gledati u novoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji se 3. ožujka vraća na male ekrane u programu Nove TV.

Luciana smo dosad imali prilike gledati kao plesača, okušao se u projektu ''Ples sa zvijezdama'' kao voditelj prijenosa uživo na društvenim mrežama, a uoči početka TLZP-a otkrio nam je kakav je po pitanju pjevanja.

"Auuuf, to mi je najteži teritorij dosad jer iskreno jedino predznanje koje imam je zezancija s prijateljima i imitacija poznatih, tako da se osjećam kao bačen među vukove! Ali kad ću radit ove stvari ako ne sad? Treba svaki dan naučit uživati i raditi stvari van komfora! Takav sam lik", zaključio je Luciano.

A čemu se najviše veseli u showu i koga smatra najopasnijom konkurencijom od ostalih kandidata?

"Ajme ja jesam lik koji je u društvenim igrama da uvijek mora pobjediti, ali ovaj tip showa gdje nema ispadanja i baš ovaj format koji pratim od prve sezone… Stvarno me boli briga! Toliko ovo radim najviše zbog sebe jer ovo je kao ostvaranje snova za malog Luciana koji je to gleda na tv-u, pogotovo što uz sve showove koji postoje ovo je bio onaj za koji nisam znao kako da budem u njemu ili kako da dođem do ovoga… I sad kad vidim da sam ovdje, stvarno čovjek može sve što sebi zacrta i napraviti", poručio je.

Što mislite da će mu biti najveći izazov?

"Pjevanje!! Hahaha, počele su probe kod Husar & Tomčić i imam osjećaj kao da sam prvi osnovne i učim slova! Skroz novi svijet za mene! Gađat note, intonacije,… Kao da mi netko priča japanski!

Ali u isto vrijeme guštam kao mala beba", priznao nam je.

Luciano već neko vrijeme živi u Zagrebu, nedostaje li mu njegov Solin?

"Ehh moj Solin… Mislio sam da će mi biti teško ne imat tu sigurnost i nekako svaki dan sve isto, ali ne… Ovdje sam se iskreno preporodio, otkrio nekog novog sebe i naučio se gurati u nove stvari. Sad što se sve usudim napraviti, prije da sam bio u Splitu ne bi nikad! Tako da mogu reći da sam se pronašao ovdje i rastem kao osoba. Ljeto svako odem nazad malo dolje, između putovanja", kaže Luciano.

Luciano se može pohvaliti uspješnom plesačkom karijerom, ali koji mu je najdraži projekt ili trenutak dosad?

"Samo jedan mi je nemoguće izdvojiti, ali prvo što uvijek moram reći je Eurosong! Ta dva tjedna su bila tako posebna, puna svega -plesa, ljubavi, glazbe, podrške, emocije na sve strane! Moram izdvojiti i Milicu Pavlovic s kojom skoro vecć dvije godine stalno dolaze neke suradnje, od koncerta u Areni, snimanja spotova, do gostovanja u emisiji. Aaa i ikona, legenda Dino Merlin je isto posebna priča za pohvaliti se! Ima toliko toga i nestvarno mi je još uvijek kad čujem da sam bio dio svega toga", priznao je.

Luciano je brat našeg uspješnog kickboksača Antonija, kakvi su privatno i dijele li jedan drugome savjete?

"Znaš kako, on se u ovo moje ništa ne razumije i može samo odmoći, a ja se u kickboks ne miješam. On ne voli slušati savjete i uvijek voli sve sam pa ga pustim da tako radi. Uvijek se osjećam da sam ja stariji", otkrio nam je Luciano.

Na Instagramu ima više od 70 tisuća pratitelja, na TikToku 400 tisuća, smatra li sebe uspješnim influencerom?

"Eee sad kako da ti odgovorim na ovo pitanje? Hahaha, ove brojke mi definitvno donose zaradu za lijepim životom i zahvalan sam na svemu što imam. A smatram li se uspješnim? Pa ponosan sam na sebe jer radim ono što volim i uspio sam to spojiti na puno mjesta, od ples, vođenja, režije, društvene mreže, marketinga, ... I to mi je najbitnije, radim ono što volim i sretan sam", zaključio je.

Luciano se može pohvaliti zavidnom tjelesnom formom i isklesanim mišićima, kako ih održava, osim naravno plesom?

"Ajme to morate zahvaliti svim ljudima iz osnovne koji su me zvali debeli. Nemam stvarno neku tajnu, jednostavno trening! Užasno puno uživam u hrani i znam užasno pretjerivati tako da sam uvijek u fazi ili sam se udebljao ili sam naglo puno smršavio, hahha, tako da sam našao neki svoj balans i trudim se održavati to. A trening sam s vremenom baš zavolio i taj osjećaj izbaciti sve iz sebe u tih sat vremena mi je sad nešto bez čega ne mogu", zaključio je Luciano.

Obzirom na dosadašnje suradnje s nekim od najvećih regionalnih zvijezda, zanimalo nas je s kime bi volio surađivati od svjetskih zvijezda?

"Ajme, ja bih svake godine htio nešto novo krenut radit, tako da nemam pojma gdje će me život odvesti, ali da mogu birat to su sve ove pop zvijezde poput Lady Gage, Cher, Madonne, Dua Lipa mi je sad super, Ariana Grande, Pink, Kylie Minogue, Taylor Swift. Ma mogu nabrajat cijeli dan, ali za bilo koga osjećao bih se najsretnije, haha", priznao je Luciano.

I za kraj, koja je njegova poruka za gledatelja showa TLZP?

"Pa iskreno samo vas pozvati da nas pratite na ovom putovanje od 13 tjedana i da ćete osjetiti koliko volim ovaj projekt i koliko mi je drago da sam dio ovoga. I najbitnije od svega da ću vas svake nedjelje uspjet ispočetka nasmijat", poručio je Luciano.

