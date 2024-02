Enis Bešlagić o legendarnom Šemsi koji mu je obilježio život: ''Jako sam ponosan jer je ta uloga donijela mnogo dobrih djela!''

On je pravi humanitarac, vrhunski glumac i legendarni Šemso iz Naše male klinike. Enis Bešlagić hrvatsku će publiku uskoro počastiti nastupom u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Naša Matea Slogar doznala je detalje nastupa koji se ne propušta, a Enis joj je u razgovoru otkrio vidi li se u ulozi djeda.

Enis Bešlagić nakon dugo godina stigao je ponovno na Novu TV. Sjećamo se Naše male klinike, koliko mu je to obilježilo život?

''Naša mala klinika je obilježila živote mnogih generacija, prije nekih sada 20 godina smo počeli snimati prve scene Naše male klinike, djeca koja su tada imala 15 godina sada imaju nekih 35, možda neki imaju i svoju djecu koja opet gledaju Našu malu kliniku'', priča Enis.



Jesu li ga ljudi na cesti prepoznavali kao Šemsu?

''To je konstanta, to je prva uloga u kojoj su te ljudi vidjeli, zapamtili i ja sam jako ponosan jer je ta uloga donijela mnogo dobrih djela jer nažalost djeca koja su bolesna i po tim kliničkim hodnicima hladnim oni su samo čekali da im se jedan Šemso pojavi, pa sam tako imao zahtjeve roditelja, doktora koji kažu ajde dođi da obiđeš djecu tako da je taj lik postao mnogo više od same uloge koja je zabavna nego je dobio humani karakter na koji sam ja jako ponosan'', priča Enis.

Godine 2006. dobio je i nagradu Ponos Hrvatske kad je susjeda spasio iz goruće kuće, je li ga to promijenilo?

''Nekako nije samo da smo mi to napravili ljudski kad ti dođe pa to napraviš, nego ja sam se poslije angažirao da se čovjeku napravi nova kuća i izgradi dom i to je prepoznato, ja jesam dobio tu nagradu zbog svojih preko 200 humanitarnih akcija koje sam napravio zbog toga je to meni veliko priznanje i to mi je jedna od najdražih nagrada koje imam'', kaže.

Priprema predstavu u Lisinkom - Da sam ja neko. O čemu je točno riječ?

''Predstava ''Da sam ja neko'' sam izabrao neke svoje priče koje su autobiografske jer kad sam želio i ja napraviti neku svoju predstavu, nisam imao neku svoju predstavu i rad ovih 50-ak godina s kojom bi se mogao predstaviti publici kao sam. Ja želim njima ponuditi sebe a ne neki lik, mnogo puta su gledali mene kako ja glumim, ovaj put želim im pokazati ovu drugu stranu kako je to sve proživio Enis Bešlagić neke trenutke koji su meni bili bitni i značajni. Zato i kažem da na vrijeme treba uzeti karte jer poslije ide žicanje - imaš kartu. Majke ti nemam dvije karte, tako da ovaj put molim na vrijeme da se uzmu karte!'', šali se.

Enis je u dugogodišnjem braku sa suprugom Sabinom, s kojom je dobio i dvoje djece - kćer Asju i sina Maka.



''Svaki brak ima i uspone i padove i svađe i nesuglasice i mnogo tu ima žrtve jedne i druge strane. Nije lako u današnje vrijeme održat išta, a kamoli to. Ko preživi da doživi unučad, taj će u braku opstat! Jer unučad opet vrati tu energiju, to bar ja mislim. Ti imaš neko vrijeme koje nisi mogao svojoj djeci posvetit jer si morao okolo da radiš, da budeš Šemso, a sad kad budem djed onda ću ja na nekoj barki na Korčuli odvest unuka ili unučicu, ako Bog da, i ić na lignje'', kaže.



Na moru, kaže, ima osjećaj kao da se energetski čisti i da onamo pripada.



''Ja volim za sebe reć da sam ja Bosanac i Dalmatinac jer ne moš bit i Bosanac i Hercegovac jer si ili Bosanac ili Hercegovac. Ja se šalim da sam Dalmatinac jer sam dolje preko 20 godina u Dalmaciji, imam dolje kuću pa se onda tako i osjećam'', kaže.



