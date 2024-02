Na male ekrane vraća se omiljeni show, ali s novim žirijem: ''Pozivamo vas da gledate nešto što još nikad niste!''

Na male ekrane uskoro se vraća najzabavnija emisija - Tvoje lice zvuči poznato. U žiriju će, uz moju Mineu, sjediti i Mario Roth, Enis Bešlagić te Goran Navojec. Tko će biti strog, a tko blag te zašto gledatelji ne smiju propustiti novu sezonu, provjerila je naša Matea Slogar.

Na vruća mjesta u žiriju zabavne emisije Tvoje lice zvuči poznato zasjest će Minea i Mario Roth, oni koji najbolje znaju kako je to biti u poziciji kandidata.



''Od kandidata očekujem suze, krv i znoj, šalim se. Ja sam bio kandidat dva puta, bio sam 2017. i 2021. tako da ja nekako najbolje znam koliko se to radi i kolika je količina tog posla. Ovo je sve samo ne lagano, ljudi misle da ono što vide na televiziji da je to to. Iza toga stoji cijeli tim ljudi koji brine o svemu, na kandidatima je da budu što vjerniji da budu što bolji i da jako puno rade'', kaže Mario Roth.



''Znam koliko je to teško, koliko je naporno, mislim da ću bit blagonaklona i da ću cijenit apsolutno svaki trud jer čim su ovdje i na ovoj pozornici vjerujte oni su dali sve atome svoje snage i želje da bi bili tu di jesu i da budu onakvi kakvi bi trebali bit a to je odlični'', dodala je Minea.



Njima će se pridružiti i veseli dvojac - već poznati član žirija Goran Navojec te jedno osvježenje - Enis Bešlagić.



''Prvo se veselim i ne mogu da dočekam kad će to krenuti zato što ja znam koliko je zabavno jer snimam i pošto znam da je to duhovito i zabavno s mojim prijateljem i bratom...'', kaže Enis.

''Meni je s Enisom isto zabavno uključujući druge članove prosudbene komisije iliti žirija, voditelji nisu za bacit a o kandidatima sve najbolje'', dodao je Goran Navojec.



Enis i Goran znaju se već 20 godina, a njihova zajednička energija je zarazna. Goran nam je otkrio kakav će biti prema kandidatima.



''Strog. Kakav sam ja inače u životu strog i nepravedan'', kaže Navojec.



''Ja očekujem da ih svaki put nećemo prepoznat koji su, da se tako dobro maskiraju i da uvijek drugačije pjevaju, da budu zabvabni. Dosta igre želim i pozitive'', kaže Enis.



''Ja sam blažena među muškarcima tako da nemam tu šta novo dodat tako da veselim se druženju s njima i svakom novom tjednu ispočetka'', dodala je Minea.



''Odlično funckioniramo nas četvero zato što se znamo i nema tu nikakvih problema, ono što je zanimljivo je mi samo kad se pogledamo znamo što ide i što slijedi i moram priznat da nikad nisam bio opušteniji kao sada'', kaže Roth.



Pa će tu opuštenost i dobru atmosferu prenijeti i na kandidate, a ni ove sezone neće nedostajati odlične glazbe i nevjerojatnih transformacija.



''Nikad se nisam vrijeđala na to kad bi mi netko rekao možda bi ovo trebala malo popraviti, bilokoji član žirija. Tako da ću probat spojit ta iskustva s pozornice s žirijem koji je tad bio u mojoj sezoni i nekako uzet sve najbolje od svega toga'', dodala je Minea.



A kako će to izgledati, uskoro ćete moći gledati na Novoj TV u showu Tvoje lice zvuči poznato, koji je zabava za cijelu obitelj.



''Dragi gledatelji, pozivamo vas da gledate nešto što još nikad niste... logički jer mi ne radimo reprize. Ovo je potpuno nova sezona, premijerno u svijetu, koja je ovo, nije bitno ovo je prva od najboljih! znači početak najbolje sezone emisije koja se zove Tvoje lice zvuči poznato!'', poručili su Enis i Goran.

