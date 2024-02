Upoznali smo je kao djevojčicu koja je oduševila cijelu Hrvatsku, a sad će biti dio velikog TV projekta: "Ovo je drugačije od svega što sam u životu radila..."

Mia Negovetić okušat će se kao kandidatkinja nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji se 3. ožujka vraća na male ekrane.

Pjevačica Mia Negovetić jedna je od kandidatkinja koju ćemo gledati u novoj sezoni "Tvoje lice zvuči poznato" koji se 3. ožujka vraća na male ekrane u programu Nove TV.

Miju smo mogli prvi put zamijetiti nakon što je otpjevala Lijepu našu na svečanom mimohodu, a uoči početka TLZP-a otkrila nam je kako se osjećala nakon svih pozitivnih reakcija te je li znala da će joj taj nastup biti velika odskočna daska, obzirom na to da je tada bila samo djevojčica.

"Tada se stvarno nisam nadala ničemu, bila sam zaista premalena da bih shvatila težinu tog nastupa. Međutim, jako mi je drago što su ljudi prepoznali moj talent i ljubav prema glazbi i što me vjerno prate već toliko godina. Jako sam sretna i ponosna što sam bila dio tog projekta", objasnila nam je Mia.

Vrlo brzo nakon toga pobijedila je i u "Zvjezdicama". Je li očekivala pobjedu i što joj je ona donijela?

"Svakako nisam očekivala pobjedu. Ustvari, nisam očekivala ništa. Ne volim imati očekivanja, bolje je samo uživati u iskustvu koje ti se pruža. Pobjeda na tom showu mi je bila još jedna odskočna daska, publika me još bolje mogla doživjeti. To je jedno nezaboravno iskustvo", priznala je.

Veliku pažnju privuklo je i njezino gostovanje u američkom showu "Little Big Shots" pa je s nama podijelila i to iskustvo.

"Duga je to priča, ali drago mi je što sam bila pozvana da sudjelujem u tako velikom showu među najtalentiranijom djecom svijeta. Posebno mi je drago što sam i završila kao highlight te sezone. Upoznala sam zaista unikatne i posebne ljude koji se ne viđaju svaki dan. Bilo je zanimljivo gledati kako jedan američki show funkcionira", okrila je.

Pored pjevanja, posuđivala je glas i u crtićima, glumila u mjuziklu... Što joj je od toga najdraže?

"Ne mogu izdvojiti, stvarno ne mogu. Sve ima svoju draž, svaki projekt donese nešto svoje, a ono najbitnije je da me svaki od njih jako ispuni kao osobu, a i kao glazbenicu. Sve je to doprinijelo onome što ja jesam danas, sve je to dio mog životnog puta", rekla je Mia.

Prije dvije godine sudjelovali je i u showu "Zvijezde pjevaju" u kojemu je bila mentorica Marcu Cuccurinu, a na kraju su odnijeli i pobjedu. Kako opisuje Marca kao "učenika"?

"Marco je prije svega jako dobar prijatelj. Prošli smo skupa puno toga i mislim da je to nešto nezamjenjivo. Posložio se svemir da nas spoji i dovede u takav projekt gdje smo samo zapečatili sve ono što mi kao osobe jesmo, donijeli smo tu svoju ludo pozitivnu energiju i ogromnu ljubav prema glazbi. U ulozi učenika nije mogao biti bolji. Radišan, radoznao i voljan jako, jako puno učiti, koliko god dugo treba. Svaki put kad pogledam te naše nastupe suza mi je u oku", priznala je.

S Marcom je čak napravila i zajedničku tetovažu, što je to što ih je toliko povezalo?

"Teško je to objasniti. Imamo tu neku ludu kemiju i ljubav. To nas prvenstveno veže. A tetovaža je došla samo kao uspomena na taj projekt, a i kao potvrda da nastavimo ganjati svoje snove" objasnila je Mia.

Mia je također priznala smetaju li joj hejteri kada kritiziraju njezin imidž i misli li da je to zbog toga što je se prvotno sjećaju kao plahu djevojčicu za koju ne žele prihvatiti da je odrasla.

"Iskreno, stvarno mi ne smeta. Uvijek će biti ljudi koji kritiziraju. Ja smatram da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali bude mi žao što zbog konzervativnog razmišljanja i krivog pogleda na neke stvari osuđuju. Tetovaža ili pirsing ne mijenja moje srce i ono što ja jesam, kao niti boja kose, odjeća koju nosim itd... Puno je onih koji su osuđivani zbog toga, i javnih i privatnih osoba. Ljudi smo, da li vas ljudi pamte po onome što imate obučeno i kako izgledate, ili je ipak bitnije kakav ste čovjek?", zaključila je.

Kao sljedeći korak izabrali ste sudjelovanje u showu "Tvoje lice zvuči poznato", na što misli kada kaže da je ovo drugačije od svega što je u životu radila?

"Mislim na koncept emisije i sveukupno trajanje showa. Nikada nisam nosila protetiku ili imitirala nekog drugog na sceni, imitacije sam uvijek radila iz zabave kod bake na ručku, ona se uvijek najglasnije tome smijala, a ni djed se nije štedio. Kao dijete sam samo čekala taj trenutak kada bih krenula s imitacijama jer sam voljela to što ih zabavljam. Ovim projektom imam priliku te svoje imitacije podići na skroz drugi nivo i ne mogu opisati koliko sam uzbuđena zbog toga. Jedva čekam da sve počne, da se krene emitirati na televiziji", poručila je Mia.

Inače, Mia je nedavno otkrila da živi s dečkom, ali da sve ostale detalje želi zadržati za sebe te da svoju privatnost čuva što je više moguće.

