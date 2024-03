Antonija Šola na Instagramu objavila da joj je Minea ukrala dečka, on je pjevač u našem popularnom bendu: "O sugar, honey dečko moj''

Antonija Šola objavila je fotografije sa zaručnikom Mariom Regeljom, koji ju je bodrio u studiju showa "Tvoja lice zvuči poznato".

Pjevačica i autorica Antonija Šola (44) u zadnjoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" oduševila je publiku u studiju i gledatelje pred malim ekranima transformacijom u Renatu Končić Mineu, koja je članica žirija.

U studiju ju je bodrio i njezin 10 godina mlađi zaručnik, pjevač grupe Ljubavnici Mario Regelja, a Antonija se na Instagramu pohvalila njihovim zajedničkim fotografijama.

"O sugar, honey dečko moj. Minea mi ukrala dečka", napisala je Antonija uz fotografije koje su, kako je otkrila, nastale prije i poslije njezine transformacije.

"Najljepši par", "Predivni ste oboje", "Baš ste lijep par", "Kao da ste izašli iz nekog filma", "Dobitna kombinacija", "Vi ste jedna velika ljubav", samo su neki od brojnih komplimenata koje su dobili.

Antonija i Mario potvrdili su svoju vezu u srpnju 2022. godine zajedničkom fotografijom na Instagramu, a ona nam je uoči početka showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila i hoćemo li uskoro možda čuti svadbena zvona.

"Ma što se tiče toga sam jednostavna i neopterećena, znam da je to uvijek ljudima nekako najzanimljivije, no stvarno, evo, možda bude sutra, a možda za par godina, nije da ne planiramo, ali nismo se još time puno bavili. Najvažniji nam je mir i da smo sretni i zdravi", ispričala je.

Tom je prilikom najavila i novosti koje priprema.

"Pa evo pišem i knjigu, bit će zanimljiva, željela sam zapisati sve to što me oblikovalo kao osobu i padove i letove, a imam u ladici i neke scenarije i ideje za serije, u tome se stvarno vidim. Uskoro izlazi i novi singl i album, a planiram se okušati i u voditeljskim ulogama. Sve me veseli i jedva čekam", otkrila nam je Antonija.

