Poslušajte kako to zvuči kad Ed Sheeran zapjeva Halida Bešlića, a u sve je upleten i Robert Prosinečki!

Faris Pinjo se u drugoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato transformirao u Eda Sheerana.

Nakon transformacije u Doris Dragović, glumac i glazbenik Faris Pinjo u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" postao je Ed Sheeran.

"Pripreme su bilo ok, lakše je od Doris, još me bole noge od štikli", priznao je Faris uoči nastupa.

Izveo je Sheeranovu pjesmu "Bad Habits".

"Farise moj dragi, e vidiš, ovo se zove transformacija. Ja moram biti iskren pa se malo vratiti na prošlu nedjelju kada si malo napravio jednu karikaturu od Doris Dragović. Večeras si popravio dojam, bio si sjajan, tako se radi imitacija, svaka ti čast", rekao mu je Mario Roth.

Igor Mešin je, pak, Farisa zbog izgleda usporedio s Robertom Prosinečkim.

"Bolje pjeva od Prosinečkog sigurno", komentirao je Mešin.

"A ne bih se ja kladio. Treba Robija dovest pa neka zapjeva i on", nadovezao se Goran Navojec i nastavio: "Dakle, slažem se sa Mariom, to je bilo top, bio si fenomenalan, nemam ništa za nadodati."

"Farise, ja sam tebi u prošloj emisiji rekla da mislim da tvoje vrijeme tek dolazi i zaista je. Ti doista imaš tu neku dušu, ja tebi vjerujem sve što pjevaš. Meni nije bila ono karikatura u prošloj emisiji jer sam se nasmijala i zabavila i to je bit svega. Mene si oduševio, kupio, to je to", komentirala je Minea.

"Ja ne mogu reći da si ti njega skinuo, jer nisi, ali si ga bome dobro obukao. Tako da si ti odličan. Valja to izvest, pogotovo te imitacije gdje nemaš puno gestikulacije, nego samo glas s kojim moraš nešto uradit. Ti zaista pokazuješ tu jednu lepezu talenata koje imaš i jako dobro se boriš s ovom ekipom ovdje i svaka ti čast na tome, odličan si bio", poručio mu je Enis Bešlagić.

A onda je uslijedilo jedno iznenađenje.

"Čekaj Faris, znaš li ti neku od Halida na gitari?" upitao ga je voditelj Filip Detelić, a Faris je tada zapjevao pjesmu Halida Bešlića "Malo je malo dana".

"Ed Sheeran pjeva Halida, pa to je to", oduševljen je bio Enis, a i svi ostali u žiriju i studiju.

