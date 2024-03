Pogledajte Mineine reakcije dok je gledala sebe na pozornici, njezini izrazi lica sve govore: "Došli smo do zone sumraka!"

Antonija Šola u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u Mineu.

Nakon što je probila led kao Vojko V, Antonija Šola u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" nije imala nimalo lagan zadatak.

Gljiva joj je za ovaj put dodijelila Mineu, koja je jedna od članova žirija i Antonijina draga kolegica.

"U jednu ruku mi je olakšanje što sam žena, a u drugu želim kolegici ipak najbolje nju predstavit. Bitno mi je da ostanemo i dalje dobre", istaknula je Antonija prije nastupa.

"To mi je bila najdraža pjesma u mojoj tinejdžerskoj fazi, u tim godinama mi je čak bila i uzor, jer sam i ja htjela biti Minea", otkrila je.

To mi je bila pjesma svih izlazaka i baš mi je drago", istaknula je Antonija pa je izašla na pozornicu.

Izvela je pjesmu "Good boy", a Minea nije mogla sakriti oduševljenje i tijekom nastupa se cijelo vrijeme smijala i dovikivala: "Bravo!", a na kraju se ustala i zapljeskala joj.

Minei su se prvo trebali sleći dojmovi pa je prepustila riječ kolegi iz žirija.

"Pjesma vesela, fina, ali ne ide tekst, ljudi tko je to radio? Ponavlja se, to je bila generacija kad se trebalo stalno ponavljat da upamtit", našalio se Enis Bešlagić. "Što se tiče imitacije, ti i Minea, ja sad ne znam tko je u žiriju, tko je tamo, je li ovo laž, meni dođe da je štipnem da vidim je li to to?" dodao je.

"Ono što si ti sad u meni izazvala, to je... Ne mogu opisat riječima, ali hvala ti na tome, hvala ti na mom 'remakeu'. Hvala ti Antonija, bila si super, možda si bila bolja od mene nego što sam ja bila tada", komentirala je Minea.

"Ne, ne", dobacila joj je na to Antonija.

"Meni je nastup bio predivan. Imitirala si odlično. Ali sad mi dolazimo na neki način do zone sumraka. U filmu 'Povratak u budućnost' uvijek imamo onog znanstvenika koji upozorava ljude - pazi da ne sretneš samog sebe, i mi smo sad to imali", primijetio je Goran Navojec.

Pogledaji ovo Celebrity Crvena mini haljina savršeno je istaknula Mineinu nikad vitkiju figuru, poznato je i kako je izgubila čak 20 kila!

Zatim je Antonija pozvala Mineu na pozornicu.

Prvo su se zagrlile, pa je na pozornicu izišao i Enis koji je smislio igru.

"Igramo se igra pronađi osam razlika", rekao je, a zatim su voditelji pogađali.

Na kraju je Mario Roth održao lekciju Enisu.

"Ti si jako zločest jer je ovo jedan od najvećih hitova hrvatske dance scene", obranio je Roth Mineinu pjesmu. "Antonija i ja smo isto godište i oboje smo imali 14 godina kad je ova pjesma nastala. Sjećam se te Dore 1995. kad se Minea pojavila i mi smo se svi pitali tko je ova mala slatka Barbika. I na kraju, bila je Britney prije Britney Spears. Ali to je zaista istina, Minea je naša prva teen zvijezda i to je činjenica", zaključio je Roth.

"Uglavnom, bila si odlična, bila si prava Renata Končić Minea", poručio je Antoniji.

Ovako je izgledao Minein originalan nastup:

