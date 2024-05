Karleuša se oglasila o medijskom prepucavanju sa Severinom: ''Ona ima sukob sa zemljom iz koje vuče korijene!''

Jelena Karleuša prokomentirala je dramu koju je proteklih dana izazvala s našom pjevačicom Severinom, navodno je svemu kumovalo dopisivanje s Karleušinim bivšim suprugom.

Pjevačica Jelena Karleuša bila je gošća u emisiji "Ćirilica" na jednoj srpskoj televiziji.

Između ostalog, Jelena se osvrnula i na sukob sa Severinom o kojem se u domaćim medijima piše proteklih dana.

''Ne bih rekla da ja imam sukob sa Severinom. Ona ima sukob sa zemljom iz koje vuče korijene. Ja ne vjerujem u priču da jedan narod za nešto može da bude kriv i ima izvršnu moć'', rekla je ona na početku.

''Kad se već spominje povijest. Ja sam u osnovnoj školi učila da smo mi braća i da su nam korijeni isti'', istaknula je, prenosi Nova.rs.

Podsjetimo, Jelena Karleuša prije nekoliko dana objavila je javno prepisku Severine i bivšeg supruga Duška Tošića. Severina je Jeleni poslala poruke koje joj je slao suprug srbijanske pjevačice. Nakon što ju je Karleuša izazvala kritikama zbog izjava o genocidu u Srebrenici.

''Drug pravi sinu 18. rođendan u Hyattu (3. ožujka). Radiš li to (da ne persiram)?'', napisao je Tošić, na što je Severina šaljivo odgovarila:

''Radim li mu rođendan? Ne. Pjevam da. Moj Tomislav Petrović dogovara koncerte''.

Tošić je potom Severinu pozvao na šampanjac što je ona odbila rekavši da se ne znaju, no on nije odustao te joj napisao da će se upoznati negdje na kavi. Severina mu je na to napisala: ''Oprostite, ali ne razumijem što hoćete? Mi nismo poznanici, a kamoli prijatelji. Ako ste ovako navikli pisati ženama, nisam od tih i nemojte mi pisati.''

''Okk Seve'', kratko je na to odgovorio Tošić.

Karleuši nakon viđenog nije dugo trebalo da bukne i odgovori joj, i to javno.

"Severina, a zašto je tebi bitno da li se koristi riječ zločin ili riječ genocid? Zašto se ti baviš presuđivanjem, što je bilo i s pojašnjavanjem?! Ako je samo do para i odštete(?!) koliku je odštetu tvoja država platila Srbiji za Jasenovac? Da li se naplaćuje na tonu mesa ili na broj ljudi? Koliko košta na primjer milijun života? Koliko za milijun Srba i da li hoćete popust jer je bilo i Židova? Romi gratis? Tražite li popust na količinu i utrošeni trud jer baš je bilo potrebno mnogo volje i truda da se postigne ta cifra u samo jednom logoru!", bijesno se među ostalim očitovala Karleuša.

"Za genocid se krivi čitav narod. Tko ti kaže da se Srbija u toj rezoluciji ne spominje, zašto bi onda Srbija platila odštetu?! Hmmm? Malo logike, lutko, koristi glavicu i za razmišljanje, ne samo za botox. A Srbi, narod koji je najviše stradao u 20. vijeku, mogu samo da budu veliki, ponosni, časni narod. Ne genocidan narod. Jer taj žig neću nositi, ni ja ni moja djeca ni moji unuci jer u moje ime nitko nije ubijao nevine ljude u građanskom ratu u Bosni s kojim ja nemam ama baš nikakve veze! P. S. A i tvoj sin, koji je Srbin, nosit će taj žig, ako se ta historijski nepravda desi! Pokušaj da se ne trudiš više da budeš ovoliko ''pametna" dodala je.

