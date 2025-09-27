Što se dosad zna o vjenčanju Selene Gomez? Gosti stigli pod strogim pravilima

Vjenčanje Selene Gomez održava se u strogoj tajnosti. Gosti su skrivani i prevoženi na nepoznate lokacije, a samo za privatnost i sigurnost par je iskeširao vrtoglavu cifru.

Pripreme za jedno od najiščekivanijih vjenčanja godine došle su do vrhunca – Selena Gomez i Benny Blanco danas će navodno izreći sudbonosno ''da'' u romantičnom okruženju hotela El Encanto u Santa Barbari, u Kaliforniji, piše Daily Mail.

Na prostranom privatnom posjedu podignuti su veliki bijeli šatori, a par je okupio čak 300 uzvanika.

Imanje na kojem će se održatit vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Imanje na kojem će se održatit vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Među njima su i brojna poznata lica, a Taylor Swift već je snimljena na lokaciji, dok se još uvijek ne zna hoće li njezin partner Travis Kelce uspjeti doći zbog zgusnutog rasporeda i utakmica.

Taylor Swift stigla na vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Na popisu gostiju nalaze se i Selenini kolege iz popularne serije ''Only Murders'' in the Building.

Imanje na kojem će se održatit vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Preokret na Eurosongu usred bojkota: Izvanredni sastanak sve bi mogao promijeniti

Odabrana lokacija nudi savršen spoj luksuza i privatnosti – s pogledom na ocean i ekskluzivnim sadržajima, idealna je kulisa za njihov poseban dan.

Imanje na kojem će se održatit vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Imanje na kojem će se održatit vjenčanje Selene Gomez Foto: Profimedia

Kako bi spriječili medije i znatiželjnike da saznaju previše detalja, organizacija vjenčanja podignuta je na potpuno novu razinu. Goste su u vilu prevozili luksuzni Mercedesovi autobusi i kombiji, koji su ih preuzimali ispred hotela u kojima su bili smješteni. Sve do samog dolaska, gosti nisu znali točne adrese održavanja ni večere, kao ni same svadbe, jer je par želio zadržati maksimalnu privatnost. Samo za sigurnost i diskreciju, prema pisanju stranih medija, potrošeno je više od 300.000 dolara.

Selena Gomez Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio

Par je svadbeno slavlje započeo raskošnom večerom. Selena je nosila bijelu haljinu na jedno rame, a Benny se odlučio za crno odijelo i bijelu košulju, prenosi Daily Mail.

Galerija 31 31 31 31 31

Selena i Benny upoznali su se kroz posao, a njihov odnos s vremenom je prerastao u prijateljstvo i naposljetku ljubavnu vezu. Do 2023. godine postali su nerazdvojni par, a današnje vjenčanje kruna je njihove romanse koja je oduševila fanove diljem svijeta.

Selena Gomez, Benny Blanco Foto: Profimedia

Selena Gomez, Benny Blanco Foto: Profimedia

Fotke sa Selenine djevojačke pogledajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Odrasla je uz čovjeka kojeg obožavaju milijuni

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je prezgodna plavuša za koju se šuška da je zavela 26 godina starijeg rastavljenog glumca?

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivano! Evo što je Amerikanac iz Supertalenta pronašao u kući koju je kupio za 5000 eura