Preokret na Eurosongu usred bojkota: Izvanredni sastanak sve bi mogao promijeniti

Eurosong 2026. mogao bi doživjeti veliki preokret – EBU je potvrdio da će u studenom održati izvanredni sastanak.

Europska radiodifuzijska unija (EBU), koja organizira Eurosong, izvijestila je da će u studenom održati online sastanak kako bi glasala o sudjelovanju članica na natjecanju 2026. godine.

EBU je potvrdio da je glavnim direktorima svih članica emitera poslano pismo u kojem ih se obavještava o izvanrednoj online sjednici glavne skupštine organizacije početkom studenog na kojoj će odrediti natjecatelje Eurosonga.

U izjavi nije posebno spomenut Izrael. Sljedeći Eurosong trebao bi se održati u Beču u svibnju 2026. godine.

Ranija izvješća Austrijske novinske agencije (APA) navode da se u pismu EBU-a glavnim direktorima spominje "neviđena raznolikost mišljenja" među članicama o sudjelovanju Izraela te naglašava da će se za donošenje odluke koristiti demokratsko glasovanje svih članica.

Veliki prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela dogodili su se 2024. i 2025. godine usred sukoba u Gazi, a nekoliko zemalja najavilo je da će bojkotirati sljedeće natjecanje ako se Izrael ponovno uključi. Više o bojkotima pročitajte OVDJE.

Vas smo pitali trebali se i Hrvatska povući s natjecanja ako Izrael ostane na Eurosongu. OVDJE pogledajte rezultate ankete.

