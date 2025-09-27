Preokret na Eurosongu usred bojkota: Izvanredni sastanak sve bi mogao promijeniti

Eurosong 2026. mogao bi doživjeti veliki preokret – EBU je potvrdio da će u studenom održati izvanredni sastanak.
Europska radiodifuzijska unija (EBU), koja organizira Eurosong, izvijestila je da će u studenom održati online sastanak kako bi glasala o sudjelovanju članica na natjecanju 2026. godine.3 vijesti o kojima se priča mamin ponos! Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...'' okrenula na šalu! Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom" novi detalji Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
EBU je potvrdio da je glavnim direktorima svih članica emitera poslano pismo u kojem ih se obavještava o izvanrednoj online sjednici glavne skupštine organizacije početkom studenog na kojoj će odrediti natjecatelje Eurosonga.
Eurosong 2025. - 2 Foto: Profimedia
U izjavi nije posebno spomenut Izrael. Sljedeći Eurosong trebao bi se održati u Beču u svibnju 2026. godine.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Ranija izvješća Austrijske novinske agencije (APA) navode da se u pismu EBU-a glavnim direktorima spominje "neviđena raznolikost mišljenja" među članicama o sudjelovanju Izraela te naglašava da će se za donošenje odluke koristiti demokratsko glasovanje svih članica.
Eurosong Basel Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Jedan od najomiljenijih Vatrenih iz generacije '98. istaknuo se u masi poznatih lica u Sarajevu
Veliki prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela dogodili su se 2024. i 2025. godine usred sukoba u Gazi, a nekoliko zemalja najavilo je da će bojkotirati sljedeće natjecanje ako se Izrael ponovno uključi. Više o bojkotima pročitajte OVDJE.
Eurosong Basel Foto: Profimedia
Vas smo pitali trebali se i Hrvatska povući s natjecanja ako Izrael ostane na Eurosongu. OVDJE pogledajte rezultate ankete.
Baby Lasagna (Eurosong) Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Škakljivi izrezi na mini bikiniju srpske pjevačice pokorili Instagram: ''Boginja''
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity U čemu se to fatalna novinarka pojavila u izlasku? Nema što joj nisu zamjerili
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivano! Evo što je Amerikanac iz Supertalenta pronašao u kući koju je kupio za 5000 eura