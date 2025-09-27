Pretraži
Koja će biti konačna odluka?

Preokret na Eurosongu usred bojkota: Izvanredni sastanak sve bi mogao promijeniti

Piše Hina, Danas @ 11:05 Celebrity komentari
Eurosong Basel Eurosong Basel Foto: Profimedia

Eurosong 2026. mogao bi doživjeti veliki preokret – EBU je potvrdio da će u studenom održati izvanredni sastanak.

vijesti
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
Zastupnik Hodžić je glasao za Palestinu: "Kolege koji su potpisali pismo premijeru, a onda nisu glasali u Saboru su pokazali licemjerje"
gost Dnevnika Nove TV
Zastupnik Hodžić glasao za Palestinu: "Neki su u Saboru pokazali licemjerje..."; Komentirao i prozivku od Mrak-Taritaš
Velik požar u Požegi: Izgorjeli skupocjeni automobili, već se nagađa o mogućem uzroku
stavljen pod nadzor
FOTO Velik požar u garaži skupocjenih automobila: Poznat mogući uzrok
show
zdravlje
Erogene zone kod žena: Ovo je sedam najčešćih
Ubrzajte postizanje orgazma
Erogene zone kod žena: Ovo je sedam najčešćih
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Ovaj kviz mnogima zadaje probleme, no ne i pravom znalcu
Pokažite što znate!
Ovaj kviz mnogima zadaje probleme, no ne i pravom znalcu
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
Dres Luke Modrića najprodavaniji od svih igrača Milana
"Idu kao vrući kolači"
Modrić u Milanu ruši rekorde na terenu, ali i izvan njega: Talijani otkrili apsurdan podatak
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
Drama u Zagrebu: Dinamo stisnuo gas, širi se val nezadovoljstva
Oporbena fronta sve šira
Drama u Zagrebu: Dinamo stisnuo gas, širi se val nezadovoljstva
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Skrivena sudbina: Iza njega je mračna prošlost, a sada moraju naći način da i ovo zataškaju
Skrivena sudbina
Iza njega je mračna prošlost, a sada moraju naći način da i ovo zataškaju
MasterChef: Imamo ovogodišnji TOP 21! Goran Kočiš odabrao sedam kandidata za svoj tim! Imamo ovogodišnjih TOP 21!
BORBA SE NASTAVLJA!
Imamo ovogodišnji TOP 21! Goran Kočiš odabrao sedam kandidata za svoj tim!
putovanja
Ideja iz francuske kuhinje: Piletina koja se topi u ustima, rastopljeni sir i puno luka
Jednostavno
Ideja iz francuske kuhinje: Recept za piletinu koja se topi u ustima
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
Pravac - Pičena
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
novac
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
lifestyle
Bloom Tatarinov i mama Maja u zajedničkom izlasku
Baš su usklađeni
Bloom je svojom kombinacijom zasjenio i mamu Maju, postaje pravi mali modni šarmer
Mama iz centra Zagreba u kul kombinaciji
BAŠ DOBRO!
Kombinacija mame iz centra Zagreba dokaz je da jednostavnost nema konkurenciju
"Sebično je nemati djecu, priroda je ženama dala tu dužnost"
KONTROVERZAN STAV
"Tko će se brinuti za vas jednog dana kad budete stari?": Ali je i sebično nemati djecu
sve
