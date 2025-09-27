Jedan od najomiljenijih Vatrenih iz generacije '98. istaknuo se u masi poznatih lica u Sarajevu

Od dana kad je mamio poglede na terenu prošlo je dosta vremena, a danas ga krase gusta sijeda brada i upečatljive naočale.
Proslavljeni nogometaš i trener Aljoša Asanović čest je gost sportskih događanja. Ovoga puta snimljena je na ceremoniji otvaranja 14. po redu Međunarodnog sportskog simpozija Simposar Sarajevo 2025. godine.
Njegova gusta sijeda brada i upečatljive crvene naočale – još jednom su potvrdili da ga je gotovo nemoguće ne zamijetiti. Odjenuo je crveno-bijelu prugastu košulju koju je uskladio s tamnom kravatom.
Aljoša Asanović Foto: Antonio Balic / CROPIX
Aljoša Asanović Foto: Antonio Balic / CROPIX
Aljoša, koji danas ima 59 godina, ostat će trajno upamćen kao član legendarne hrvatske nogometne reprezentacije koja je pod vodstvom Ćire Blaževića osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.
Aljoša Asanović Foto: Antonio Balic / CROPIX
Podsjetimo, 2022. godine dao je ostavku na mjesto izbornika reprezentacije Zambije, ali i dalje plijeni pažnju – ne samo zbog svoje nogometne prošlosti, nego i zbog privatnog života koji javnost i dalje intrigira.
Aljoša Asanović Foto: Profimedia
Aljoša Asanović Foto: Profimedia
Podsjetimo, Aljoša je u braku sa suprugom Katarinom dobio dvoje djece, sina Antonija i kćer Anamariju.
Aljoša i Katarina Asanović Foto: Neja Markičević/Cropix
Antonio je prošle godine oženio kćer našeg slavnog trenera. Prizore sa svadbe pogledajte OVDJE.
I Anamarija je prošle godine izgovorila sudbonosno da zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.
Aljoša Asanović - 4 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
