Jedan od najomiljenijih Vatrenih iz generacije '98. istaknuo se u masi poznatih lica u Sarajevu

Od dana kad je mamio poglede na terenu prošlo je dosta vremena, a danas ga krase gusta sijeda brada i upečatljive naočale.

Proslavljeni nogometaš i trener Aljoša Asanović čest je gost sportskih događanja. Ovoga puta snimljena je na ceremoniji otvaranja 14. po redu Međunarodnog sportskog simpozija Simposar Sarajevo 2025. godine.

Njegova gusta sijeda brada i upečatljive crvene naočale – još jednom su potvrdili da ga je gotovo nemoguće ne zamijetiti. Odjenuo je crveno-bijelu prugastu košulju koju je uskladio s tamnom kravatom.

Aljoša, koji danas ima 59 godina, ostat će trajno upamćen kao član legendarne hrvatske nogometne reprezentacije koja je pod vodstvom Ćire Blaževića osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Podsjetimo, 2022. godine dao je ostavku na mjesto izbornika reprezentacije Zambije, ali i dalje plijeni pažnju – ne samo zbog svoje nogometne prošlosti, nego i zbog privatnog života koji javnost i dalje intrigira.

Podsjetimo, Aljoša je u braku sa suprugom Katarinom dobio dvoje djece, sina Antonija i kćer Anamariju.

Antonio je prošle godine oženio kćer našeg slavnog trenera. Prizore sa svadbe pogledajte OVDJE.

I Anamarija je prošle godine izgovorila sudbonosno da zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću. Kako on izgleda pogledajte OVDJE.

