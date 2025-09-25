Znate li tko je trenutno najtraženiji harmonikaš u Hrvatskoj?

Kad se govori o harmonici i glazbi koja dira ravno u srce, jedno se ime u Hrvatskoj uvijek izdvaja – Siniša Biško.

Kad spomenete harmoniku u Hrvatskoj, teško da će vam promaknuti ime Siniša Biško – glazbenik iz Velike Gorice koji je iz male sredine stigao do velikih pozornica.

Javnost ga je upoznala kao osnivača i pjevača sastava Pirati, s kojim je gotovo 19 godina gradio ime na estradi. No, upravo 2023. odlučio je krenuti u samostalnu karijeru – i to s velikim stilom.

Siniša Biško - 2 Foto: Instagram

Njegov prvi album ''Ti, samo ti'' donio je deset pjesama, među kojima su se istaknule naslovna balada i duet ''Kad nekom srce daš'' s harmonikašicom Stelom Rade, koji je osvojio publiku i radijske etere.

Dok većina estradnih zvijezda bira klavir ili gitaru, Siniša Biško ostao je vjeran harmonici. Njegovi nastupi spajaju tradicionalni zvuk s modernim aranžmanima, a suradnja s Etno Orchestra još je jednom dokazala koliko voli istraživati i kombinirati glazbene stilove – od domaćih evergreena do sevdaha.

Siniša Biško - 1 Foto: Instagram

U ožujku ove godine rasprodao je i Koncertu dvoranu Vatroslav Lisinski.

Iako često nastupa pred tisućama ljudi, privatno je posvećen obitelji, supruzi i dvojici sinova.

Osim koncerata, osnovao je i školu za online tečajeve harmonike, gdje svoje znanje prenosi novim generacijama.

Siniša Biško - 5 Foto: Instagram

Nedavno je izdao i novu pjesmu ''Lola''.

