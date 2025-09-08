"Harmonikom po svijetu": Stela Rade rasprodala svoj prvi koncert turneje

Stela Rade rasprodala je prvi koncert turneje "Harmonikom po svijetu", oduševivši publiku jedinstvenom fuzijom harmonike s popom, rockom, R&B-jem i etno zvukom.

Večer je započela vrhunskom atmosferom, a Stela Rade rasprodala je prvi koncert svoje turneje "Harmonikom po svijetu". Riječ je o inovativnom glazbenom konceptu koji harmoniku izvodi iz tradicionalnog okvira i spaja je s popom, sevdahom, R&B-jem, etno zvukom i rockom. Ova jedinstvena fuzija kreira glazbeni doživljaj kakav publika rijetko ima priliku doživjeti.

"Ja sam se osjećala super, oduševljena sam, nadam se da su i ljudi. Meni je srce na mjestu! Drago mi je da je bilo svakakvih emocija, a ova pozornica me vratila i u školsko doba. Trudila sam se biti u trenutku i uživati u svakoj pjesmi jer sam znala da će to i ljudi osjetiti. Želim prikazat da harmonika može odsvirat i ono što nije predviđeno za nju, to je također bio cilj. Bit će toga sve više na sljedećim nastupima. Hvala vam svima", poručila je Stela.

Stela, glazbenica iz Jastrebarskog i pobjednica showa Tvoje lice zvuči poznato, svojim hitovima Balkan pop, Spasi nas, Može se, mora se i prvijencem Nije me strah osvojila je publiku diljem regije. Turneju je htjela započeti upravo ondje gdje je sve počelo, u svom rodnom gradu, a odluka se, pogledamo li samo kako je prošao jučerašnji koncert pokazala itekako uspješnom.

Ovaj koncert bio je više od glazbenog događaja, bio je to emotivni dijalog i zajedničko glazbeno iskustvo Stele, njezine publike i rodnog grada. Stela je izvela svoje autorske pjesme, ali i kreativne obrade bezvremenskih klasika koje su obilježile mladosti diljem regije. Publika je uživala u atmosferi ispunjenoj smijehom, plesom i glazbenom toplinom, baš onako kako je Stela i zamislila, a na kraju nas je počastila svojom interpetacijom "O jednoj mladosti" na koju nitko nije ostao ravnodušan.

Turneja "Harmonikom po svijet" sljedećih će dana gostovati u gradovima poput Siska, Nove Gradiške, Ivanca, Županje i drugih.

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Naslovnica 45 godina Crno bijelog svijeta: Veliki koncertni tulum Prljavog kazališta u srcu grada na stadionu Šalata

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako to izgleda kad se Nives Celzijus u seksi izdanju pojavi u vinogradu!