45 godina Crno bijelog svijeta: Veliki koncertni tulum Prljavog kazališta u srcu grada na stadionu Šalata

Moje ime je Davorin Bogović, a ovo sve oko mene to je Crno bijeli svijet, legendarni stihovi objavljeni na albumu 'Crno bijeli svijet' Prljavog kazališta u rujnu 1980. napunili su 45 godina!

Takva obljetnica zaslužuje rođendansko slavlje koje je zakazano za subotu 13. rujna u srcu grada na ŠRC Šalata uz veliki koncert Prljavog kazališta predvođenog osnivačima i izvornim članovima benda iz legendarnog razdoblja, Davorinom Bogovićem i Tihomirom Filešom.

Jedan od najvažnijih albuma u povijesti rock’n’rolla na ovim prostorima, prepun je pjesmama koje su postale hitovima - 'Sve je lako kad si mlad', '17 ti je godina tek', 'Mi plešemo', 'Moderna djevojka', 'Sam', 'Crno-bijeli svijet', 'Zagreb te zove', 'Korak od sna' - a posjetitelji će ga na Šalati moći čuti u cijelosti.

"Činilo nam se kako je zaslužio da ga integralno, do posljednje pjesme izvedemo na Šalati 13. 9.. Album 'Crno bijeli svijet' je značajan i stoga što je u potpunosti ulovio tadašnje svjetske glazbene trendove i doista je bio prepun pjesama koje su postale hitovima, a ne samo postale, već i ostale sve do danas. Po mom mišljenju uz bok mu ravnopravno stoji i album prvijenac 'Prljavo kazalište'. Na koncertu 13. rujna izvest ćemo pjesme s prva tri albuma nastala u herojskim rok vremenima grupe, čije originalne izvedbe nismo imali prilike čuti od perioda 1977. - 1984., među kojima su kultne pjesme 'Televizori', 'Neka te ništa ne brine', 'Sretno dijete', 'Subotom uvečer', 'Neki dječaci', 'Ja sam mladić'...", kazao je Davorin Bogović.

Uz Bogovića na vokalima i Fileša na bubnjevima u bendu sviraju Saša Novak (ex Psihomodo Pop) na gitari i Ian Gnand na bas-gitari, a ovaj power trio plus jedan, osim poletnih rock himni, priprema raskošnu video i audio produkciju, kako bi slavljenički doživljaj bio potpun. Mlada ukrajinska pjevačica Anastasia Groshko pridružit će se Prljavom kazalištu kao posebna gošća na pozornici. Ovaj koncert nije samo obilježavanje obljetnice, već i potvrda statusa Prljavog kazališta kao jedne od najutjecajnijih rock grupa.

"Ovaj koncert na Šalati bit će zaista poseban – ne samo zato što obilježavamo 45 godina ‘Crno-bijelog svijeta’, već i zato što se vraćamo korijenima, s Davorinom Bogovićem na čelu. Ovo je glazba koja je obilježila generacije, a sada ju izvodimo u najboljoj postavi u posljednjih mnogo godina. Ponosni smo što možemo publici pružiti autentično iskustvo, uz energiju kakvu Prljavo kazalište oduvijek nosi na sceni", rekao je Tihomir Fileš. Vidimo se na Šalati u subotu 13. rujna gdje - plešemo cijeli dan i noć!

Ulaznice Prljavo kazalište 45 godina Crno bijelog svijeta

Ulaznice za koncert Prljavog kazališta i 45 godina Crno bijelog svijeta dostupne su u pretprodaji, dostupna su mjesta na parteru po cijeni od 33 eura, dok je ulaznica za VIP tribinu u ponudi za 45 eura. Ulaznice su dostupne online kao i na svim fizičkim prodajnim mjestima servisa Entrio.