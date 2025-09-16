Skandal potresa Eurosong? Već pet država dalo je uvjet koji bi mogao promijeniti natjecanje

Eurosong 2026. godine mogao bi biti znatno drugačiji, a već nekoliko država dalo je svoje uvjete.

Upravni odbor RTVE-a izglasao je u utorak povlačenje Španjolske iz Eurovizijskog natjecanja 2026., koje bi se trebalo održati u svibnju u Beču, ako Izrael sudjeluje u događaju.

Španjolska je peta zemlja koja se obvezala na takav potez nakon Nizozemske, Slovenije, Islanda i Irske te prva iz takozvane Velike petorke – skupine u kojoj su još Velika Britanija, Njemačka, Italija i Francuska. Te zemlje automatski ulaze u finale natjecanja, prenosi Reuters.

Eurosong 2025. - 1 Foto: Profimedia

Mjeru, koju je predložio predsjednik RTVE-a Jose Pablo Lopez, podržalo je deset članova, četiri su bila protiv, a jedan je bio suzdržan, objavila je televizija u priopćenju.

Prije Španjolske slične najave dale su i Nizozemska, Slovenija, Island i Irska.

Eurosong 2025. - 2 Foto: Profimedia

Nizozemski AVROTROS i irski RTÉ jasno su poručili kako neće sudjelovati ako Izrael nastupi. Slovenski RTVSLO otvoreno je kritizirao i transparentnost glasovanja nakon posljednjeg Eurosonga. Island zasad ostavlja mogućnost povlačenja otvorenom, čekajući konačnu odluku Europske radiotelevizijske unije (EBU).

Zašto zemlje prijete bojkotom?

Kao glavni razlozi spominju se: humanitarna situacija u Gazi, sloboda medija i sigurnost novinara te politička instrumentalizacija natjecanja.

Eurosong 2025. - 3 Foto: Profimedia

Sve o ratu Izraela i Palestine čitajte OVDJE.

