Opa! Pjevačica prizorima u bijelom potvrdila nagađanja o kojima se već neko vrijeme šuška

Selena Gomez uskoro se udaje, a šuškanja o djevojačkoj večeri potvrdila je objavom na društvenim mrežama. Prizori su skupili više od četiri milijuna lajkova.

Pjevačica Selena Gomez priredila je nezaboravnu djevojačku večer povodom skorog vjenčanja sa zaručnikom Bennyjem Blancom. Slavila je u društvu najbližih prijateljica u luksuznom odmaralištu Cabo San Lucas u Meksiku, a trenutke s proslave podijelila je na Instagramu.

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti kako Selena uživa u nekoliko prigodnih modnih izdanja – od elegantnih bijelih ljetnih haljina do zavodljivih bikinija, dok je poseban detalj bio veo s natpisom ''Buduća mladenka''.

Ambijent je bio uređen do najsitnijih detalja. Prostor su krasili baloni s natpisima ''Mladenka'' i ''Mrs. Levin'', što je posebno dirljiv dodatak jer je pravo ime Bennyja – Benjamin Joseph Levin. Uz romantične dekoracije i more u pozadini, atmosfera je bila prava ljetna bajka.

Osim samostalnih fotografija u kojima dominira bijela boja, Selena je podijelila i opuštene trenutke s prijateljicama – uz koktele, smijeh i ples, jasno je da je Gomez uživala u svakoj sekundi svoje posebne večeri.

Objavu je zaokružila kratkim videom u kojem je sažela najljepše trenutke s putovanja. Na snimkama se vidi mariachi bend koji je zabavljao djevojke, romantična večera uz svijeće na plaži te druženje uz film "Lovci na djeveruše". Video je ispunjen plesom, smijehom i zaraznom energijom, a cijelu atmosferu dodatno je začinila pjesma ''Teenage Dream'', Katy Perry – u čijem je nastanku, zanimljivo, sudjelovao upravo njezin zaručnik.

Dok je ona slavila u Meksiku, njezin zaručnik uživao je u Las Vegasu na raskošnoj momačkoj zabavi s 25 prijatelja.

