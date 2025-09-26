Znate li tko je ovo? Odrasla je uz čovjeka kojeg obožavaju milijuni

Dwayne The Rock Johnson poveo je svoju najstariju kćer Simone, poznatiju i kao hrvačicu Avu Raine, na premijeru filma "The Smashing Machine".

U Londonu održana je premijera filma "The Smashing Machine", u kojem glavnu ulogu tumači Dwayne The Rock Johnson. Tema filma - život profesionalnog hrvača Marka Kerra - posebno je bliska 53-godišnjem Johnsonu, koji je postao popularan zahvaljujući hrvanju u organizaciji WWE, nastavivši tradiciju svog oca, prvaka Rockyja.

Na crvenom tepihu pridružila mu se najstarija kći Simone, koja je nastavila njegovim koracima. Ova 24-godišnjakinja i sama je profesionalna hrvačica u organizaciji WWE, gdje se natjecala pod imenima Ava i Ava Raine, postavši četvrta generacija obitelji Johnson u ovom sportu.

Rođena 2001., Ava je odrasla okružena slavom i uspjesima svoga oca. Ipak, odmalena je pokazivala vlastiti interes za sport i zabavnu industriju. Za razliku od mnogih djece zvijezda koja se odlučuju za modeling ili glazbu, Ava je krenula putem kojim je kročio njezin otac – u svijet profesionalnog hrvanja.

Već sa 16 godina izrazila je interes da se priključi profesionalnom hrvanju, a sa samo 19 godina potpisala je prvi ugovor s WWE-om, postavši prva žena iz slavne obitelji Anoa’i-Johnson koja se priključila najvećoj hrvačkoj organizaciji na svijetu. Debi je imala 2022. godine kao članica Schisma, no gašenjem grupe, i ona je sve manje nastupala.

Pogledaji ovo Celebrity Nova ljubav na vidiku? Danijela Dvornik objavila fotografiju s misterioznim muškarcem

Na koncu, postala je on-screen asistentica starijem potpredsjedniku EEW-ovog odjela za kreativni razvoj talenta Shawnu Michaelsu. Njezin razvoj u menadžerskom dijelu je krenuo strelovito pa je početkom 2024. postala nova generalna menadžerica WWE-ovog razvojnog brenda NXT, a 2025. vlasnici WWE-a su je preselili u brend Evolve.

Da hrvanje i menadžerstvo nisu jedini u čemu je uspješna, pokazuje i to da je sa samo 17 godina bila ambasadorica Zlatnih globusa, a nakon srednje je upisala Sveučilište New York.

Nedavno je bila u središtu pozornosti zbog komentara na ubojstvo krajnje desnog aktivista Charlieja Kirka, a zbog svoje objave napali su je mnogi konzervativni korisnici X-a.

"Ako želiš da ljudi imaju lijepe riječi kad umreš, možda si trebao imati ljubazne riječi kada si bio živ", rekla je Ava, na što je dodala: "I ostajem pri ovome. Budi ljubazan, sad više nego inače."

Iako nastoji izgraditi samostalni identitet, Ava i njezin otac dijele snažnu povezanost. The Rock je često javno isticao ponos na kćer i njezinu hrabrost da se okuša u zahtjevnom i ponekad nemilosrdnom svijetu WWE-a. Danas je ona jedno od najzanimljivijih mladih lica u WWE-u i potencijalna nasljednica očevog ogromnog karizmatičnog utjecaja, a pred njom je budućnost koja obećava.

