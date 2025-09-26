Gdje je danas miljenica publike iz "Spasilačke službe"? Iza glamura skrivala je veliku borbu

Alexandra Paul pet sezona je tumačila ulogu Stephanie Holden u seriji "Spasilačka služba", no njezin život bio je sve samo ne uobičajen.

Serija "Spasilačka služba" mnogima je obilježila devedesete, približivši svijet spasitelja na plažama. Iako će mnogi istaknuti Davida Hasselhoffa, Pamelu Anderson, Yasmine Bleeth i Carmen Electru kao glumce koji su obilježili seriju, u glumačkom ansamblu je bilo još mnogo njih koji su bili važni za radnju.

Alexandra Paul pet sezona je tumačila ulogu Stephanie Holden, nekadašnju djevojku Hasselhoffovog lika Mitcha Buchannona, a epizoda u kojoj su se svi oprostili od nje izazvala je mnogo suza.

Jeste li gledali "Spasilačku službu"? Jesam, znam svaki dijalog!

Jesam, jednom

Nisam pogledao Jesam, znam svaki dijalog!

Jesam, jednom

Nisam pogledao Ukupno glasova:

Alexandra Paul - 1 Foto: Profimedia

Alexandra Paul - 3 Foto: Profimedia

Međutim, njezina priča je daleko od glamura, a danas vodi potpuno drugačiji život. Ova 62-godišnjakinja rodila se u obitelji s troje djece, a njezini roditelji su uvijek podržavali njezine umjetničke ambicije.

Već u ranim dvadesetima odlučila je krenuti putem glume i modelinga, a nakon kraće manekenske karijere, ubrzo se pojavila u filmovima poput "Christine" (1983.) i "American Flyers" (1985.) uz Kevina Costnera. Prava slava stigla je 1992. godine ulogom Stephanie Holden u "Spasilačkoj službi", a zbog snage, neovisnosti i karizme, ubrzo je postala miljenica publike.

Alexandra Paul - 9 Foto: Profimedia

Spasilačka služba, Baywatch - 9 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Što stoji iza tajnog putovanja? Charles i William otišli u osamu u Škotsku

Unatoč popularnosti, Alexandra je krajem devedesetih odlučila postupno napustiti Hollywood. Razlozi su bili višestruki: umor od površnog glamura, želja za mirnijim životom i fokus na osobni rast. Iako se kasnije povremeno pojavljivala u TV filmovima i dokumentarcima, iz svijeta blockbustera se povukla.

Alexandra Paul - 1 Foto: Profimedia

Alexandra Paul - 2 Foto: Profimedia

Od 2000. je u braku s fitness trenerom i triatlonašem Ianom Murrayem, s kojim nema djece, ali dijeli ljubav prema zdravom načinu života i aktivizmu. Iz tog razloga postala je veganka 2010. godine, a trčala je i Bostonski maraton i plivala dugometražne utrke. Paralelno sa smanjenjem broja snimanja, počela je raditi kao životna trenerica.

Galerija 11 11 11 11 11

Ipak, ona nije bez susreta s pravosudnim tijelima. Zbog svog aktivistizma nekoliko puta su je uhitili, a jednom je zbog uništenja električnog vozila morala odraditi 100 sati rada za opće dobro i to u organizaciju za električne automobile.

Alexandra Paul - 6 Foto: Profimedia

Alexandra Paul - 8 Foto: Profimedia

Njezin privatni život patio je zbog uspjeha "Spasilačke službe". U jednom članku opisala je 13 godina dugu torturu s obožavateljicom iz Njemačke koja ju je uhodila. Izvjesna Nicole Albrecht zbog Alexandre se preselila u SAD i napravila niz incidenata, od nadgledanja svih njezinih aktivnosti, udaranja njezinog supruga Iana automobilom i optuživanja za pedofiliju te nju optužila za antisemitizam. Poslije deset godina, Alexandra je uspjela dobili zabranu prilaska na 100 jardi, no sve do svoje smrti 2024. Albrecht je nastavila s opsesivnim ponašanjem, što je na koncu utjecalo i na glumičino mentalno zdravlje.

Danas Alexandra Paul vodi mirniji i zdraviji život izvan reflektora. Povremeno se pojavi u televizijskim projektima, ali njezin primarni fokus ostaje rad na sebi i pomaganju drugima. U intervjuima ističe da ne žali što je napustila Hollywood te da je pronašla sreću u jednostavnijem načinu života.

Kako danas izgleda Erika Eleniak, pogledajte OVDJE.

Postoji li prokletstvo ove serije? Što se sve dogodilo glumcima, otkrijte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je prezgodna plavuša za koju se šuška da je zavela 26 godina starijeg rastavljenog glumca?

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Škakljivi izrezi na mini bikiniju srpske pjevačice pokorili Instagram: ''Boginja''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte Kerumovu rođendansku tortu, ovakvu još niste vidjeli!