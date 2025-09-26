Nova ljubav na vidiku? Danijela Dvornik objavila fotografiju s misterioznim muškarcem

Nedavne fotografije s jedrenja potaknule su šuškanja o mogućoj novoj ljubavi Danijele Dvornik.

Danijela Dvornik proteklih dana je bila na jedrenju s četiri prijateljice. Kako je sama Dvornik priznala, ovo druženje je bilo zabavno i veselo te je izrazila nadu u ponavljanje avanture.

S njima na jedrilici je bio i jedan muškarac s kojim se slikala, no on je pozirao za fotografiju okrenut leđima. Njihova zajednička fotografija ubrzo je pokrenula nagađanja kako je udovica hrvatskog kralja funka Dine Dvornika ponovno pronašla sreću.

Je li uistinu na pomolu nova ljubav ili je u pitanju samo novo prijateljstvo, nije poznato, no u nedavnom intervjuu je otkrila je li otvorena za nekog novog u svom životu.

"Što se mene tiče, ja sam uvijek otvorena prema životu i onome što bi mi život mogao donijeti. Međutim, vlastiti mir i slobodu koju sada uživam ne bih lako žrtvovala. Volim svoj život ovakav kakav je sada i kako sam se organizirala. Osoba koja bi me mogla privući morala bi razmišljati na sličan način, voljeti slične stvari… Znači, da smo kompatibilni, da ne ugrožavamo jedan drugoga. Danas to nije tako lako naći", ispričala je za Story.

S godinama joj se promijenio i stav prema braku: "Ljubav je divna stvar s osobom koja ima poštovanja i razumijevanja. Moj je stav danas drugačiji - ne treba ti papir da bi nekog volio. Voli sebe i voli život."

