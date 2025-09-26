Više ne skriva: Proslavljeni komičar javno oprostio čovjeku koji mu je promijenio život

Tim Allen je danas jedan od najpoznatijih televizijskih i filmskih komičara, no mnogi ne znaju kako je imao teško odrastanje.

Komičar Tim Allen mnoge je nasmijavao tijekom svoje gotovo 50 godina duge karijere. Dao je glas Buzzu Svjetlosnom u "Priči o igračkama", imao glavnu ulogu u nebrojenim komedijama i sitcomovima, no mnogi ne znaju kako su njegovi počeci bili teški.

Danas 72-godišnji glumac rodio se kao jedan od šestero djece socijalne radnice i agenta za nekretnine. No, kada je imao tek 11 godina, njegov otac je poginuo u prometnoj nesreći u automobilskoj nesreći, nakon sudara s pijanim vozačem, dok se obitelj vraćala s nogometne utakmice u Coloradu. Gerald Dick slomio je vrat u nesreći i izdahnuo u krilu svoje supruge, Timove majke Marthe, koja se kasnije preudala.

Galerija 30 30 30 30 30

Tim Allen - 1 Foto: Profimedia

Tim Allen - 2 Foto: Profimedia

Tim Allen - 6 Foto: Profimedia

Više od 60 godina borio s time da oprosti čovjeku koji mu je ubio oca, no nedavni govor Erike Kirk na komemoraciji za njezinog supruga Charlieja nagnalo ga je na oprost.

"Kada je Erika Kirk izgovorila riječi o čovjeku koji je ubio njezina supruga: "Taj čovjek… taj mladić… opraštam mu." Taj trenutak duboko me pogodio", napisao je na X-u. "Borim se više od 60 godina da oprostim čovjeku koji je ubio mog oca. Te riječi izgovaram sada dok tipkam: "Opraštam čovjeku koji je ubio mog oca." Mir s vama svima."

When Erika Kirk spoke the words on the man who killed her husband: “That man… that young man… I forgive him.” That moment deeply affected me. I have struggled for over 60 years to forgive the man who killed my Dad. I will say those words now as I type: “ I forgive the man who… — Tim Allen (@ofctimallen) September 25, 2025

Tim Allen - 21 Foto: Profimedia

Tim Allen - 24 Foto: Profimedia

Tim Allen - 19 Foto: Profimedia

U godinama kada je nasmijavao mnoge ulogama Tima Taylora, Djeda Božićnjaka, Mikea Baxtera i mnogih drugih, rođeni Denveranin borio se s događajem iz djetinjstva.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Harper Beckham otvorila Instagram, svi su odmah primijetili važan detalj!

"Koliko god puta proživio taj trenutak... Ako niste imali smrt u obitelji, ne bih vam to preporučio, ali to vam u potpunosti promijeni život. Od stanica do DNK, sve poprimi drugu boju", poručio je Allen, dodavši kako je i u svojim šezdesetima tražio odgovore zbog smrti oca. "Dio mene i dalje ne vjeruje da će sve biti u redu. Znao sam da je moj otac mrtav, ali nikada nisam bio zadovoljan objašnjenjem zašto je mrtav. Odmah sam tražio odgovore od Boga. "Mislite li da je ovo smiješno? Mislite li da je ovo bilo potrebno?""

Tim Allen - 20 Foto: Profimedia

Tim Allen - 14 Foto: Profimedia

Tim Allen - 5 Foto: Profimedia

Kao i svaki filmski komičar, svoju karijeru je započeo u stand-up komediji u klubovima u Detroitu, no tek kasnije u karijeri je dobio priliku da bude ispred kamere. Ipak, jedno vrijeme je morao staviti karijeru na pauzu jer su ga s 25 godina uhitili zbog posjedovanja kokaina.

Debi je ostvario u filmu "Tropical Snow", no serijom "Sam svoj majstor" njegova slava je dosegnula zvjezdane razine. Do svoje osme sezone, Allen je po epizodi dobivao čak 1,25 milijuna dolara, a više puta se vraćao davanju glasa u franšizi "Priča o igračkama" i tumačenju uloge Scotta Calvina tj. novog Djeda Božićnjaka u filmu "Djed Božićnjak".

Tim Allen - 12 Foto: Profimedia

Tim Allen - 7 Foto: Profimedia

Devet sezona tumačio je ulogu Mikea Baxtera u sitcomu "Posljednja crta obrane", kojeg je bazirao na samom sebi - konzervativnog oca koji sa suprugom odgaja tri kćeri. Sada ima novu seriju, također sitcom "Shifting Gears" u kojem glumi udovca kojem se useli kći (Kat Dennings) sa svojom djecom.

Dvaput se oženio - s Laurom Deibel je bio 15 godina u braku, u kojem je dobio stariju kćer Katherine. Drugi kćer Elizabeth dobio je sa sadašnjom suprugom Jane Hajduk, za koju se oženio 2006. godine. Kao i njegovi likovi Tim Taylor i Mike Baxter, i Allen je konzervativac i pristaša Republikanske stranke, no 2021. je kritizirao Donalda Trumpa i sve koji su sudjelovali u pokušaju državnog udara 6. siječnja. Veliki je ljubitelj automobila i pomaže organizacijama koji pomažu beskućnicima.

Tim Allen - 18 Foto: Profimedia

Tim Allen - 1 Foto: Profimedia

Unatoč teškim počecima, Allen se uspio uzdignuti i postati jedan od najvažnijih komičara današnjice. Kojoj god da generaciji pripadate, zasigurno ćete se sjetiti barem jednog projekta u kojem je sudjelovao i Tim Allen.

Za što su ga optužile Pamela Anderson i Casey Wilson, otkrijte OVDJE.

Kako danas izgleda Patricia Richardson, njegova kolegica iz "Sam svoj majstor", pogledajte OVDJE.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Zanimljivosti Vidite li vi sličnost? Glumca iz serije koja je bila hit ovo ljeto uspoređuju s DiCaprijem!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Škakljivi izrezi na mini bikiniju srpske pjevačice pokorili Instagram: ''Boginja''

Pogledaji ovo Celebrity Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte Kerumovu rođendansku tortu, ovakvu još niste vidjeli!