Pretraži
titula koja mu ne smeta

Vidite li vi sličnost? Glumca iz serije koja je bila hit ovo ljeto uspoređuju s DiCaprijem!

Piše E.G., Danas @ 19:15 Zanimljivosti komentari
Christopher Briney - 1 Christopher Briney - 1 Foto: YouTube Screenshot

Iako je "The Summer I Turned Pretty" završila, na društvenim mrežama ne prestaju rasprave o sličnosti Christophera Brineyja s Leonardom DiCaprijom u mlađim danima.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Jedan video promijenio je njihov život i osvojio tisuće pratitelja! Upoznajte Rožmane!
tiktok obitelj!
Upoznajte Rožmane! Jedan video promijenio je njihov život i osvojio tisuće pratitelja
Drugih sedmero kandidata koji su uspjeli izboriti svoje mjesto u showu MasterChef
najpoznatija kuhinja u hrvatskoj
Neki su prijavu čekali tri godine, dok su drugi Masterhef odgodili zbog vjenčanja
Danijela Dvornik ima novog muškarca?
bili na jedrenju
Nova ljubav na vidiku? Danijela Dvornik objavila fotografiju s misterioznim muškarcem
Andrea Šušnjara o hejtu koji je doživjela na društvenim mrežama
''šokiralo me!''
Andrea Šušnjara našla se na udaru hejtera zbog psa u kolicima: ''Kakvi su to ljudi?''
Kviz o filmu ''Djevojka od milijun dolara''
priča s porukom
Koliko pamtite detalje iz ovog filmskog hita? Provjerite u našem kvizu!
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Violet Affleck, kći holivudskih zvijezda Jennifer Garner i Bena Afflecka, održala govor pred UN-om u New Yorku
a tek joj je 19
Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Jedan od najopsežnijih rekonstrukcija u povijesti srpskog pravosuđa: Sudjelovali deseci ljudi
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
U Poreču s puškom zaustavljao vozila, jedan vozač ga pregazio
uhićen
VIDEO Dramatična snimka iz Istre: Muškarac s puškom zaustavljao vozila, jedan stisnuo gas i pregazio ga!
Šokatno vršnjačko nasilje u Slavoniji:
užas u slavoniji
Dječaka tukli, pljuvali, gađali urinom, vrtjeli dok nije pao u nesvijest...
show
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Violet Affleck, kći holivudskih zvijezda Jennifer Garner i Bena Afflecka, održala govor pred UN-om u New Yorku
a tek joj je 19
Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Erogene zone kod žena: Ovo je sedam najčešćih
Ubrzajte postizanje orgazma
Erogene zone kod žena: Ovo je sedam najčešćih
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
Nisu se baš potrudili
U jednoj od najpoznatijih serija osvanula hrvatska putovnica, a obožavatelji se smiju propustu
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
Hertha Berlin mora isplatiti 4 milijuna eura Frediju Bobiću
Iscrpna pravna bitka
Nijemci moraju isplatiti 4 milijuna eura legendi hrvatskog porijekla
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novaca
velika ispovijest
Balotelli otkrio kako je ponizio četiri žene koje ga nisu htjele dok nije imao novca
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Kumovi: O jednoj ne zna ništa, a o drugoj je saznao i previše - što mu je Jadranka rekla?
KUMOVI
Kumovi: O jednoj ne zna ništa, a o drugoj je saznao i previše - što mu je Jadranka rekla?
Skrivena sudbina: Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
SKRIVENA SUDBINA
Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
Pravac - Pičena
Najljepša posveta kamenu, otoku i prošlosti: Komadić raja kraj Vele Luke u kojem ćete zaboraviti na vrijeme
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Ovo još niste probali
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
novac
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
lifestyle
Bloom Tatarinov i mama Maja u zajedničkom izlasku
Baš su usklađeni
Bloom je svojom kombinacijom zasjenio i mamu Maju, postaje pravi mali modni šarmer
Kolač mjeseca: Brzi kolač od jabuka
Kolač mjeseca
Trebat će vam 10 minuta i dvije jabuke da pripremite ovaj mekani kolač koji svi vole
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
sve
Bloom Tatarinov i mama Maja u zajedničkom izlasku
Baš su usklađeni
Bloom je svojom kombinacijom zasjenio i mamu Maju, postaje pravi mali modni šarmer
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
ČETIRI SU PRAVILA
Allegri donio odluku: Luka Modrić će u svlačionici morati govoriti isključivo talijanskim jezikom
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene