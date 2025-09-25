Vidite li vi sličnost? Glumca iz serije koja je bila hit ovo ljeto uspoređuju s DiCaprijem!

Iako je "The Summer I Turned Pretty" završila, na društvenim mrežama ne prestaju rasprave o sličnosti Christophera Brineyja s Leonardom DiCaprijom u mlađim danima.
Osim toga, i dalje se naveliko raspravlja o glumcima, pogotovo o Christopheru Brineyju koji je nakon serije bio u vanbrodvejskoj predstavi "Dilaria" i u rimejku mjuzikla "Opasne djevojke". Izgled ovog 27-godišnjaka s diplomom Sveučilišta Pace dobio mu je još jednu poželjnu titulu, a to je - dvojnika jednog slavnog glumca.
Christopher Briney - 2 Foto: Profimedia
Christopher Briney - 4 Foto: Profimedia
Christopher Briney - 16 Foto: Profimedia
Iako obojica nisu komentirali, fanovi na društvenim mrežama raspravljaju o tome koliko Briney liči na Leonarda DiCaprija u mlađim danima, a nakon svih objava na društvenim mrežama, teško je zanijekati da dvojica glumaca dijele puno više od sličnog izgleda.
Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio - 7 Foto: Profimedia
Leonardo DiCaprio - 4 Foto: Profimedia
Obojica dijele fizičke osobine koje ih čine pravim teen idolima: prodorne oči, kosu koja uvijek savršeno pada i osmijeh "na pola puta" od kojeg se topiš. No, posebna scena u trećoj sezoni TSITP pokazala je da uz izgled imaju i šarm i glumački talent, što njihovu sličnost čini još očitijom.
Jedna od scena šeste epizode treće sezone, kada je Brineyjev lik Conrad Fisher u kadi s Belly (Lola Tung) predstavlja hommage DiCaprijevom glumačkom trenutku u "Titaniku", konkretno sceni u kojoj Jack crta goli portret Rose (Kate Winslet).
Christopher Briney - 3 Foto: YouTube Screenshot
Christopher Briney - 2 Foto: YouTube Screenshot
Christopher Briney - 1 Foto: YouTube Screenshot
Iako ih dijeli 28 godina, obje scene prikazuju mladiće na rubu priznanja ljubavi i prepuštanja strasti, što je itekako rezultat Brineyjeva i DiCaprijeva talenta da publiku obore s nogu. Jednoj je obožavateljici čak prizvalo uspomenu na DiCaprijevu ulogu u "Romeo i Juliji" iz 1996. godine.
"Kad bi mi rekli da je Chris Briney sin Leonarda DiCaprija, vjerovala bih bez razmišljanja", napisala je jedna obožavateljica na X-u (na španjolskom), priloživši usporedne fotografije mladog DiCaprija i Brineya koje su izgledale zapanjujuće slično.
DiCaprio je započeo svoju glumačku karijeru s 15 godina 1989. godine, a tijekom 36 godina aktivnog rada ostvario je niz uloga po kojima ga mnogi pamte, a među njima su i one u filmovima "Titanik" i "Romeo i Julija". Ukoliko se dogodi da sam sudjeluje u produkciji biografskog filma, mnoge obožavateljice će mu zasigurno sigurirati Christophera Brineyja da ga tumači za vrijeme njegovih mlađih dana.
