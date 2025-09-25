Vidite li vi sličnost? Glumca iz serije koja je bila hit ovo ljeto uspoređuju s DiCaprijem!

Iako je "The Summer I Turned Pretty" završila, na društvenim mrežama ne prestaju rasprave o sličnosti Christophera Brineyja s Leonardom DiCaprijom u mlađim danima.

Iako je posljednja epizoda serije "The Summer I Turned Pretty" emitirana sredinom rujna, fanovi još uvijek ne prestaju govoriti o teorijama i detaljima koji su se mogli primijetiti u radnji, a koje bi mogli biti krucijalni za film koji se planira za 2027. godinu.

Osim toga, i dalje se naveliko raspravlja o glumcima, pogotovo o Christopheru Brineyju koji je nakon serije bio u vanbrodvejskoj predstavi "Dilaria" i u rimejku mjuzikla "Opasne djevojke". Izgled ovog 27-godišnjaka s diplomom Sveučilišta Pace dobio mu je još jednu poželjnu titulu, a to je - dvojnika jednog slavnog glumca.

Galerija 34 34 34 34 34

Christopher Briney - 2 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 4 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 16 Foto: Profimedia

Iako obojica nisu komentirali, fanovi na društvenim mrežama raspravljaju o tome koliko Briney liči na Leonarda DiCaprija u mlađim danima, a nakon svih objava na društvenim mrežama, teško je zanijekati da dvojica glumaca dijele puno više od sličnog izgleda.

Vidite li sličnost između Christophera Brineyja i mladog Leonarda DiCaprija? Da, pa kao da mu je sin!

Ima neke sličnosti

Ne vidim baš Da, pa kao da mu je sin!

Ima neke sličnosti

Ne vidim baš Ukupno glasova:

Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio - 7 Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio - 4 Foto: Profimedia

Obojica dijele fizičke osobine koje ih čine pravim teen idolima: prodorne oči, kosu koja uvijek savršeno pada i osmijeh "na pola puta" od kojeg se topiš. No, posebna scena u trećoj sezoni TSITP pokazala je da uz izgled imaju i šarm i glumački talent, što njihovu sličnost čini još očitijom.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže

Jedna od scena šeste epizode treće sezone, kada je Brineyjev lik Conrad Fisher u kadi s Belly (Lola Tung) predstavlja hommage DiCaprijevom glumačkom trenutku u "Titaniku", konkretno sceni u kojoj Jack crta goli portret Rose (Kate Winslet).

Christopher Briney - 3 Foto: YouTube Screenshot

Christopher Briney - 2 Foto: YouTube Screenshot

Christopher Briney - 1 Foto: YouTube Screenshot

Iako ih dijeli 28 godina, obje scene prikazuju mladiće na rubu priznanja ljubavi i prepuštanja strasti, što je itekako rezultat Brineyjeva i DiCaprijeva talenta da publiku obore s nogu. Jednoj je obožavateljici čak prizvalo uspomenu na DiCaprijevu ulogu u "Romeo i Juliji" iz 1996. godine.

"Kad bi mi rekli da je Chris Briney sin Leonarda DiCaprija, vjerovala bih bez razmišljanja", napisala je jedna obožavateljica na X-u (na španjolskom), priloživši usporedne fotografije mladog DiCaprija i Brineya koje su izgledale zapanjujuće slično.

DiCaprio je započeo svoju glumačku karijeru s 15 godina 1989. godine, a tijekom 36 godina aktivnog rada ostvario je niz uloga po kojima ga mnogi pamte, a među njima su i one u filmovima "Titanik" i "Romeo i Julija". Ukoliko se dogodi da sam sudjeluje u produkciji biografskog filma, mnoge obožavateljice će mu zasigurno sigurirati Christophera Brineyja da ga tumači za vrijeme njegovih mlađih dana.

Koja hrvatska političarka se referirala na seriju, otkrijte OVDJE.

O fenomenu ove serije pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''

Pogledaji ovo Celebrity Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda starija kći našeg političkog para? Iza mlade ljepotice stoje impresivna postignuća