Stroga i hladna Sadakat iz Dalekog grada u privatnom životu izgleda posve drugačije!

Glumica Gonca Cilasun, stroga Sadakat iz serije "Daleki grad", iznenadila je fanove vedrim imidžem i hrabrim skokom s padobranom u 59. godini.

Turska serija "Daleki grad", koja se prikazivala na Novoj TV, osvojila je publiku intrigantnom radnjom i vizualno impresivnim kadrovima Mardina, koji svakoj epizodi daju poseban filmski ugođaj.

Velik dio uspjeha pripisuje se snažnim glumačkim interpretacijama, a među njima posebno se ističe Sadakat – stroga majka i nepokolebljivi stup obitelji Albora.

Lik Sadakat izaziva strahopoštovanje i gotovo je nemoguće vidjeti je nasmijanu, no glumica Gonca Cilasun, koja je utjelovila ovu moćnu ženu, u privatnom životu pokazuje posve drugačije lice.

Kako uglavnom igra starije likove, njezine objave izvan seta često iznenade. Pratitelji u komentarima ističu kako teško povezuju njezin stvarni izgled s likovima koje tumači. Na Instagramu njeguje potpuno drukčiji stil – opušten, vedar i ženstven, a osmijeh joj nikad ne nedostaje.

U jednoj od posljednjih objava iznenadila je fanove i hrabrim potezom. Iako je nedavno proslavila 59. rođendan, odlučila je iskušati nešto novo.

"Dijete u meni je reklo: 'Učini to ponovno'. Poslušala sam ga. Opet sam se jako zabavila. Doći će i skakanje i slijetanje", napisala je uz video na kojem se vidi kako se priprema za skok s padobranom.

