Nježna strana Luke Modrića! Svojoj kćerkici priredio je rođendan iz snova

Obitelj Luke Modrića ovih dana ima velik razlog za slavlje, a naš nogometaš na Instagramu je podijelio emotivnu objavu.

Naš legendarni nogometaš Luka Modrić podijelio je sa svojim pratiteljima emotivne fotografije s proslave rođendana svoje kćerkice Sofije, koja je napunila osam godina.

''Poseban dan i posebna djevojčica! Sretan rođendan mojoj prekrasnoj princezi! Volim te toliko puno!'' napisao je ispod fotki s proslave.

Na jednoj od fotografija vidi se slavljenica Sofia ispred šarene rođendanske torte s likovima iz crtića, okružena balonima u veselim bojama. Na drugoj je Luka pozirao sa suprugom Vanjom, s kojom je u braku od 2010. godine, te s njihovo troje djece.

Luka Modrić s obitelji Foto: Instagram

Osim Sofije, ponosni roditelji imaju sina Ivana i kćer Emu, a obiteljska idila još jednom je raznježila sve njegove pratitelje.

''Sretan rođendan tvojoj princezi'', ''Prekrasna obitelj'', ''Svi imaju plavu kosu'', ''Najbolja i najljepša obitelj'', ''Prava princeza'', ''Neka joj je sretan'', dio je komentara s Instagrama u moru čestitki.

U rujnu je i naš nogometaš proslavio rođendan. Na društvenim mrežama tada je podijelio fotke sa skromne proslave, a jedan detalj svima je upao u oko. O čemu se radi, saznajte OVDJE.

Luka Modrić s obitelji - 6 Foto: Luka Modrić/Instagram

Luka Modrić s obitelji - 3 Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

Luka i Vanja Modrić Foto: Instagram

