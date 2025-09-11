Tereza Kesovija prozvala Ministarstvo kulture: ''Zvala sam ih, rekla sam im...''

Gabi Novak preminula je kolovozu u 90. godini, a u srijedu su se od nje na komemoraciji u dvorani Lisinski oprostili obitelj i prijatelji. Posebno emotivna o tome kako je Gabi provela zadnje mjesece života, bila je njezina velika prijateljica Tereza Kesovija.

''Ona je uvijek meni u srcu, u mojoj duši. Nenadoknadiv gubitak, mi takvih umjetnika više nemamo. Ona je bila moj tip osobe koji sam obožavala'', izjavila je Gabi Novak.

''Bila je i ostat će jedna od najljepših osoba koje sma upoznao u ovom glazbenom svijetu, bila je najtoplija moguća'', dodao je Marko Tolja.

Gabi Novak preminula je kolovozu u 90. godini, a danas su se od nje na komemoraciji u dvorani Lisinski oprostili obitelj i prijatelji. Posebno emotivna o tome kako je Gabi provela zadnje mjesece života, bila je njezina velika prijateljica Tereza Kesovija.

Tereza Kesovija - 4 Foto: In Magazin

''Ona više nije mogla ni govoriti, ja sam slala njoj poruke. Bila sam kod nje u tom domu, ja sam ogorčena zapravo na sve te hvalospjeve. Ja sam zvala Ministarstvo kulture rekla sam im, molim te Nina napravi nešto, nek' bude na nekom boljem mjestu, na nekom boljem krevetu, ne može ona spavati na tom užasnom krevetu, ali ne, nije bilo napravljeno ništa'', govori Tereza.

Da Gabi više nema teško joj je prihvatiti.

''Mi smo toliko pričale dok je bila baš boležljiva, ona bi se toliko divno smijala, ne ona je bila, teško mi je reći bila, ona je tu, ne može nestati netko koga tako volite'', govori Tereza.

Gabi Novak Foto: In Magazin

Samo lijepe riječi o istinskoj glazbenoj divi imali su brojni glazbenici koji su je došli posljednji put pozdraviti.

''Majka, baka, ona nam je bila kao majka, svima'', dodao je Marko Tolja.

''Znam kad sam rodila Niku zvala je dok joj se nisam javila, da čestita da do znanja da je tu, da prati'', prisjetila se Marija Husar.

''Bila je toliko obična, a toliko neobična u jednostavnosti. Sretala sam ju na placu, na putu prema studiju u Preradovićevoj, uvijek pune vreće s placa'', govori Nina.

Majka, baka, brižno lice i podrška - tako o njoj govore svi oni koji su imali privilegiju poznavati ju.

''Kao brižna majka, osoba koja je uvijek zračila pozitivom, koja je osjetila kad si imao loš dan i nazavala da te pita kako si, treba li što'', govori Nikša Bratoš.

''Prestravljen sam kad vidim kako odlaze kolege koji su čak mlađi od mene, gledam na to s tugom jednom jer je prošlo neko vrijeme koje se neće više vratiti'', dodao je Miro Ungar.

''S jedne strane imala je veliku karizmu, snagu... a bila ja majka, supruga u svim tim ulogama je bila cjelovita'', priča Ivana Husar.

''Ona koja je bila glazba je sebe stavila u potpuno drugi plan, podređen da bi bila majka i supruga i to mi je kod njd fascinantno to njeno nesebično davanje, bila je beskrajno duhovita, izuzetno šarmantna, čak bi rekla šarmantnija od Arsena'', govori Nina.

Dugim i snažnim apalauzom svi prisutni u dvorani Lisinski oprostili se se od Gabi.

''Baš sam tužan, tužan kraj jedne velike obitelji, ali ogromno bogatstvo koje ostaje iza njih i čast mi je da sam ih imao priliku poznavati'', govori Jacques Houdek.

Gabi Novak živjet će i dalje ne samo u svojim pjesama, nego i u ljubavi koju je nesebično davala.